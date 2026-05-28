A Cervia parte il primo Future italiano

CERVIA (RAVENNA)- Ha preso il via oggi, giovedì 28 maggio, al Fantini Club di Cervia (Ravenna), il primo dei quattro appuntamenti Futures del Beach Pro Tour 2026 in programma questa stagione in Italia. La nota località balneare romagnola si conferma ancora una volta, dunque, punto di riferimento internazionale per il beach volley, ospitando una nuova prestigiosa tappa del circuito mondiale in una quattro giorni di grande spettacolo e sport che si concluderà domenica 31 maggio. Saranno infatti circa 200 gli atleti provenienti da oltre 30 nazioni a contendersi il titolo sui campi allestiti sul litorale di Cervia, in un torneo che vedrà protagonisti sia il tabellone maschile che quello femminile.