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A Cervia parte il primo Future italiano

Da oggi, giovedì 28 maggio, al Fantini Club  il primo dei quattro appuntamenti del Beach Pro Tour 2026.200 gli atleti provenienti da oltre 30 nazioni a contendersi il titolo
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CerviaFutures
A Cervia parte il primo Future italiano

CERVIA (RAVENNA)- Ha preso il via oggi, giovedì 28 maggio, al Fantini Club di Cervia (Ravenna), il primo dei quattro appuntamenti Futures del Beach Pro Tour 2026 in programma questa stagione in Italia. La nota località balneare romagnola si conferma ancora una volta, dunque, punto di riferimento internazionale per il beach volley, ospitando una nuova prestigiosa tappa del circuito mondiale in una quattro giorni di grande spettacolo e sport che si concluderà domenica 31 maggio. Saranno infatti circa 200 gli atleti provenienti da oltre 30 nazioni a contendersi il titolo sui campi allestiti sul litorale di Cervia, in un torneo che vedrà protagonisti sia il tabellone maschile che quello femminile.

Nel tabellone maschile sono tre le coppie azzurre ammesse direttamente al main draw: Manuel Alfieri/Alex Ranghieri, Marco Viscovich/Davide Borraccino ed Enrico Rossi/Marco Caminati. Dovranno invece passare dalle qualifiche le coppie composte da Tobia Marchetto e Riccardo Iervolino, Marco Ulisse e Giacomo Spadoni, Leonardo Milani e Matteo Marchesan.

Nel torneo femminile accederanno direttamente al main draw Cindy Lee Fezzi/Maria Rachele Mancinelli, Eleonora Sestini/Deizi Nika, Margherita Tega/Giada Benazzi e Giulia Concetti/Anna Dalmazzo. Partiranno invece dalle qualifiche Valeria Tallevi Diotallevi/Eleonora Annibalini e Claudia Puccinelli/Arianna Barboni.

GLI APPUNTAMENTI DEL BEACH PRO TOUR IN ITALIA

28-31 maggio, Cervia (RA);

2-5 luglio, Messina (ME);

27-30 agosto, Modena (MO);

17-20 settembre, Corigliano Rossano (CS) 

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