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Orsi Toth/Gottardi ko ma agli ottavi

Nell'Elite 16 di Ostrava la coppia azzurra dopo due vittorie si arrende 2-0 (21-19, 21-19) alle tedesche Grüne/Ittlinger ma sono qualificate. Fuori dal torneo invece Scampoli/Bianchi che cedono 1-2 (21-13, 15-21, 10-15) alle padrone di casa Maixnerova/Neuschaeferova
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GottardiOrsi Toth
Orsi Toth/Gottardi ko ma agli ottavi

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)-Orsi Toth/Gottardi perdono oggi nella terza partita della Pool E dell' Elite16 del Beach Pro Tour di Ostrava ma in virtù dei due successi dei giorni precedenti accedono comunque agli ottavi di finale.

Per le due coppie azzurre, sono arrivate, oggi, due sconfitte. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno ceduto 2-0 (21-19, 21-19) alle tedesche Anna-Lena Grüne e Sandra Ittlinger mentre è stata ancora una battaglia al terzo set, come nella giornata di giovedì, la gara di Claudia Scampoli e Giada Bianchi: per loro, il match si è chiuso sul risultato di 2-1 (21-13, 15-21, 10-15) contro le padrone di casa ceche Martina Maixnerova e Kylie Neuschaeferova (Pool B). 

Domani, sabato 30 maggio, al via la fase playoff a eliminazione diretta. Orsi Toth-Gottardi passano come terze della Pool E e giocheranno gli ottavi di finale contro le tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann. Eliminate invece Scampoli-Bianchi. 

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