TERMOLI (CAMPOBASSO)-A Termoli, nella prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, sono andate in scena le qualifiche che hanno laureato sei coppie femminili e sei maschili al main draw che prenderà il via da domani. Spettacolo oggi, sulla spiaggia del Lido Le Due dove si sono giocate 36 partite, 18 al maschile ed altrettanti al femminile.