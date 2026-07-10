Mondiale U 18: Le coppie italiane vanno avanti

L'AIA (OLANDA)- Proseguono a L’Aia (Paesi Bassi) i Campionati Mondiali Under 18 di beach volley , in programma fino a domenica 12 luglio. La rassegna iridata è entrata oggi nella sua terza giornata di gare, una fase decisiva del torneo che sta delineando il quadro delle coppie qualificate alla fase a eliminazione diretta e quelle in corsa per un posto nelle fasi finali. Le due coppie azzurre impegnate nel torneo, Margherita Coretti/Micol Lafuenti e Jack Bernardini/Federico Viscuso, hanno concluso il programma odierno e torneranno in campo domani per continuare il loro percorso nella competizione.

Nel tabellone femminile, Margherita Coretti e Micol Lafuenti hanno chiuso la fase a gironi con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Dopo aver perso all’esordio nella rassegna iridata contro le brasiliane Clara/Luisa ed aver prontamente poi riscattato il ko superando la Costa Rica di Moreno/Núñez, si è rivelato decisivo il successo odierno conquistato nella terza e ultima sfida della Pool E, dove le azzurre hanno superato in rimonta le messicane López/Perez con il punteggio di 2-1 (15-21, 21-19, 15-8), al termine di un match combattuto. Grazie a questo risultato, Coretti/Lafuenti hanno concluso il raggruppamento E al secondo posto con 5 punti, staccando il pass per la fase a eliminazione diretta. Le azzurre torneranno in campo domani alle 9:50 per affrontare le canadesi McDougall/Casas nel turno preliminare, riservato alle seconde e alle terze classificate dei gironi e valido per completare il tabellone degli ottavi di finale.

Percorso positivo anche nel tabellone maschile per Jack Bernardini e Federico Viscuso, capaci di chiudere la Pool C al primo posto grazie a due vittorie e una sconfitta, centrando così la qualificazione diretta agli ottavi di finale in programma domani (avversari e orario da definire). Dopo il successo all’esordio contro i polacchi Robak/Gliszczyński, gli azzurri sono tornati in campo oggi per disputare le ultime due sfide della fase a gironi. Nella prima hanno superato con autorità il Nicaragua di Barrios/Kempf con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-16), mentre nella seconda sono stati sconfitti al tie-break dai brasiliani Gabriel/Bruno Fellipe per 2-1 (21-16, 21-17, 15-12).