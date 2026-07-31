Il C.Italiano fa tappa a Montesilvano

La tappa di Montesilvano metterà in palio anche la Coppa Italia, che sarà assegnata al termine della competizione. Un appuntamento di grande rilievo nel percorso verso le finali del Campionato Italiano Assoluto, in programma nell’ultimo weekend di settembre a Caorle (Venezia), perché consentirà alle coppie in gara di consolidare la propria posizione con la classifica che inizierà ad assumere un ruolo sempre più determinante.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, Alice Gradini e Federica Frasca guideranno il seeding. Direttamente ammesse al main draw anche Chiara They e Sara Breidenbach, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli (vincitrici della tappa Gold di Modica), Erika Ditta e Giada Benazzi, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Sofia Orciani e Alice Pratesi, Anna Piccoli ed Elisa Salvador e Sofia Bruzzone e Ilaria Nozza, quest'ultime beneficiarie della wild card.

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, Manuel Alfieri e Alex Ranghieri guideranno il seeding. La coppia arriva a Montesilvano dopo il successo nella tappa Gold di Modica e il quinto posto conquistato nel settimo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2026 di Shangluo. Direttamente ammessi al main draw anche Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Marco Viscovich e Davide Borraccino, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan (vincitori dell'ultima tappa di San Cataldo), oltre alle due wild card: Matteo Iurisci e Francesco Denina e la coppia vincitrice del torneo Under 20, Marco Di Felice e Simone Fabbri.