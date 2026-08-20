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A Montreal qualificazioni fatali ad Alfieri/Ranghieri 

L'unica coppia azzurra impegnata nell'Elite 16 canadese si sono arresi al primo turno di qualificazione agli statunitensi Brewster/Webber, dopo un match veramente combattuto, con il punteggio di 2-1 (15-21, 22-20, 16-14)
1 min
MontrealAlfieriRanghieri
A Montreal qualificazioni fatali ad Alfieri/Ranghieri 
MONTREAL (CANADA)- Trasferta sfortunata in Canada per la coppia italiana formata da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri che cadono nel primo turno di qualicazione dell’ottavo Elite16 del Beach Pro Tour 2026, in corso di svolgimento a Montreal (Canada). I campioni d’Italia in carica hanno ceduto alla coppia statunitense formata da Timothy Brewster e Logan Webber, in un match veramente combattuto, con il punteggio di 2-1 (15-21, 22-20, 16-14) e sono stati costretti ad abbandonare la manifestazione. 

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