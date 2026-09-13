Europei U 22: sedicesimi fatali alle coppie azzurre

MADRID (SPAGNA)- Sedicesimi di finale fatali alle coppie azzurre impegnate negli Europei Under 22 di beach volley in corso di svolgimento a Madrid.
Sofia Bruzzone/Ilaria Nozza e Gabriel Marini Da Costa/Matteo Marchesan hanno dovuto alzare bandiera bianca concludendo così il loro cammino nella rassegna continentale.
Nel tabellone femminile, Bruzzone/Nozza hanno ceduto 2-0 (21-16, 21-16) alla coppia lettone Ēbere/Konstantinova. Le azzurre avevano iniziato il torneo con una vittoria contro l’Azerbaigian, prima di arrendersi al tie-break alla Repubblica Ceca nella seconda gara della fase a gironi.
Nel torneo maschile, Marini Da Costa/Marchesan sono stati superati 2-0 (21-14, 21-17) dai lettoni Auziņš G./Fokerots. La coppia italiana aveva esordito con una vittoria contro la Grecia, prima della sconfitta subita contro gli ungheresi Tari/Niemeier nella seconda sfida della pool.