Trento batte il Novosibirsk in rimonta

Alla BLM Group Arena, che per tre giorni ospiterà partite internazionali senza soluzione di continuità, i gialloblù hanno rialzato la testa imponendosi al tie break al termine di una partita molto combattuta ma in cui, piano piano, il carattere, il cuore e la rabbia dei gialloblù è venuta a galla in maniera sempre più prorompente. Sotto 0-2, pur giocando allo stesso livello degli avversari, la formazione di Angelo Lorenzetti non ha infatti smesso di credere nella vittoria, vincendo allo sprint terzo e quarto parziale e tirando una riga nel tie break, dominato grazie ad un turno al servizio da sogno di Nimir.



Proprio l’olandese, nuovamente impiegato nel ruolo di palleggiatore per sopperire all’assenza di Capitan Giannelli, è stato l’mvp del match non solo per i 6 ace realizzati (metà dei quali solo nel quinto set) ma anche per la tenuta mentale con cui ha guidato la squadra in cabina di regia, poggiandosi molto sull’opzione Kooy (best scorer con 20 punti ed il 62%), ma coinvolgendo bene anche Lucarelli (12) e Podrascanin, autoritario con 4 block, l’82% in primo tempo.

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Trentino Itas)-« Per questi ragazzi non è facile affrontare una situazione come quella che stiamo. Da un mese siamo in emergenza e la situazione cambia in modo repentino: dopo la partita con Vibo ci siamo allenati con Nimir al palleggio, poi è rientrato Giannelli per due giorni, infine si è fermato di nuovo, così abbiamo dovuto ricominciare a preparare l’incontro con Abdel-Aziz. Dopo tutto questo, la vittoria diventa un premio e un motivo di orgoglio per i ragazzi, uno stimolo a tenere duro e a lavorare con determinazione per diventare quello che vorremmo essere. Nelle prime due frazioni in ricezione e al servizio abbiamo pagato un dazio troppo alto, quando abbiamo cominciato a fare qualcosa in più in questi due fondamentali la partita è cambiata a nostro favore ».

IL TABELLINO-

TRENTINO ITAS – LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK 3-2 (21-25, 23-25, 25-23, 25-23, 15-2)

TRENTINO ITAS: Cortesia 1, Argenta 9, Michieletto 4, Rossini (L), Santos De Souza 12, Kooy 20, Abdel-Aziz 12, Sosa Sierra 0, Podrascanin 13, Lisinc 4, De Angelis 0. N.E. Pizzini, Polo. All. Lorenzetti.

LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK: Martynyuk (L), Kostadinov 0, Brazhniuk 7, Voropaev 1, Savin 15, Luburic 10, Tkachev 0, Ivovic 14, Kruglov 5, Lyzik 15, Kazachenkov 2. N.E. Shcherbinin, Golubev, Rodichev. All. Shopov.

ARBITRI: Akinci, Porvaznik.

NOTE – durata set: 27′, 32′, 29′, 32′, 14′; tot: 134′.