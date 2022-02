Reggio Emilia conquista la Coppa Italia di A2

CUNEO- Un vincitore a sorpresa, la Conad Reggio Emilia , ma un successo tanto inatteso quanto meritato. La squadra di Mastrangelo alza la Coppa Italia di A2, conquistando il trofeo per la prima volta nella sua storia superando in quattro set una Bam Aqua San Bernardo Cuneo che, davanti al pubblico amico (palazzetto tutto esaurito per la capienza consentita oltre 2000 spettatori), non ha saputo dare continuità al suo gioco cedendo sotto i colpi di Cantagalli e Cominetti (MVP del match) che con 20 punti a testasono stati gli autentici mattatori di serata. Ai padroni di casa è mancato qualcosa in attacco e anche in ricezione e difesa le cose non sono girate come al solito. Il risultato è comunque lo specchio di quanto visto nei quattro set.

Il primissimo punto del match lo segna Cantagalli (0-1) e Zamagni con un primo tempo e successivamente con un muro porta a casa il 3-6. Capitan Garnica appoggia un pallonetto magistrale che vale il nono punto per la squadra ospite (5-9), Cominetti e Held poi con due attacchi punto portano coach Serniotti a chiamare time out tecnico sul punteggio di 7-12. Dopo un recupero di Held, Cantagalli mette in difficoltà la difesa di Cuneo e conquista il punto (10-16); con quasi tutto il palazzetto di Cuneo che tifa per gli avversari e infuoca gli animi, Cominetti risponde con una pipe che vale il 13-19, Sesto poi chiude le porte all’attacco di Preti e conquista il ventidueesimo punto (14-22). La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo non ha la minima intenzione di arrendersi e durante il turno al servizio di Sighinolfi si riavvicina ai reggiani (22-17); Held con una pipe regala a Reggio Emilia ben sei set point (19-24) e Cuneo con Wagner ne annulla ben tre, così coach Mastrangelo chiama time out sul 24-21, infine è un’invasione a rete che fa si che Conad Volley Tricolore conquisti il primo set sul 22-25.

Cuneo cerca di scappare subito via nel secondo set e Sighinolfi trova un ace pizzicando la linea laterale sul 4-1, sul 7-1 coach Mastrangelo è costretto a chiamare il time out tecnico a disposizione. Zamagni sblocca la situazione e si dirige al servizio, poi con Cantagalli che trova un muro personale Reggio Emilia prova a recuperare (9-6). Cuneo mantiene quattro lunghezze di distacco grazie agli attacchi di Sighinolfi e Preti, ma Conad Reggio Emilia prova a non mollare con Suraci entrato in campo nel corso del secondo set, che trova il punto con un attacco da posto due (11-15). La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo non lascia spazio ai reggiani, complice anche tutto il pubblico che popola il palazzetto, massimo della capienza consentita dalle norme Covid-19, 2000 spettatori, con Botto che trascina i suoi al 20-14. Zamagni e compagni non vogliono mollare, lottano su ogni pallone e un ace proprio di Zamagni conquista il sedicesimo punto (23-16), ma una Cuneo inarrestabile porta a casa il secondo set sul 16-25.

Cantagalli vuole la ripartenza e nell’inizio del terzo set trova il punto del 3-3, l’amico d’infanzia Held poi trova il 4-5; il set si dimostra più che combattuto, nessuna delle due formazioni vuole lasciare cadere un pallone e presto ci si ritrova, dopo un inseguimento punto a punto, sul punteggio di 9-11 grazie a un attacco nei tre metri dello schiacciatore Cominetti. Due punti consecutivi di Tim Held e con Cominetti al servizio, coach Serniotti chiama time out sul punteggio di 11-15, ma con il turno al servizio di Sighinolfi e con Wagner dalla prima linea, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo si riavvicina (15-16). Il vicecapinano Sesto fa sentire la sua voce trovando il mani fuori dopo una ricezione magistrale di Morgese (15-17) mandando al servizio Held che mette in grande difficoltà la ricezione dei padroni di casa, Cominetti poi lo segue innescando un mani fuori che vale sei punti di vantaggio sui padroni di casa sul 16-22. Cominetti trova il set point, ma Pedron intanto trova l’ace del 24-21 e trascina i suoi, coach Mastrangelo con un time out ferma il gioco per richiamare i suoi ragazzi alla calma, ma Cantagalli decide di mandare le squadre al quarto set direttamente sul 22-25 con un attacco punto.

Il quarto set vede le squadre in una battaglia che ha dell’incredibile, per chi assiste al match dal palazzetto di Cuneo e per chi assiste da casa grazie alla diretta di Rai Sport, le formazioni stanno regalando uno spettacolo, inseguendosi punto a punto e buttandosi su ogni pallone (3-3). Cantagalli conquista prima il punto con un attacco e poi con un muro portando le squadre sul 5-6, Zamagni poi trova il nono punto (8-9); Cominetti porta a casa un ace che vale il break di vantaggio sul 9-11, dopo il secondo ace e il muro di Zamagni, la Conad Volley Tricolore raggiunge le quattro lunghezze di vantaggio e costringe coach Serniotti al time out (9-13). Cantagalli sembra indemoniato e trascina tutta la squadra sul 12-16 con attacchi che spiazzano la difesa dei padroni di casa, Held poi con una pipe infiamma gli animi dei 100 tifosi reggiani giunti sino a Cuneo per sostenere la squadra (14-18). Capitan Garnica guida i suoi ragazzi, distribuendo il gioco ad ognuno dei suoi compagni, con Zamagni che poi trova il primo tempo del 16-19, Cominetti al servizio mette in difficoltà la ricezione avversaria sino al 17-21. Held piazza ben due attacchi importanti che valgono il 20-22, mentre Cantagalli conquista il match point ma la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo non ha intenzione di mollare e recupera (23-24), a chiudere è Cominetti sul 23-25.

I PROTAGONISTI-

Roberto Serniotti (Allenatore Acqua San Bernardo Cuneo)- « Abbiamo fatto fatica il primo set dove abbiamo attaccato male, poi l’abbiamo rimediata bene nel secondo set. Potevamo averla in mano all’inizio del terzo, ma abbiamo ripreso a commettere più errori di loro soprattutto in attacco e questo secondo me ha fatto la differenza. Bravi loro, bisognava fare qualcosa di meglio. L’ultimo set era equilibrato, poi loro hanno trovato una bella serie in battuto con Cominetti e quel break ha deciso le sorti».

Nicola Sesto (Conad Reggio Emilia)- « È stata un’impresa straordinaria, abbiamo battuto Santa Croce ai Quarti, Bergamo in Semifinale e ci siamo guadagnati la possibilità di giocare questa partita, che è stata stupenda, giocata punto a punto. La differenza la ha fatta il fatto che siamo tanto in fiducia. La coppa alzata in due? Fernando è un ragazzo straordinario, lui sa che questa finale cinque anni fa l’avevo persa, sa quanto ci tenevo a questa coppa e sono il vice capitano, e mi ha fatto alzare la coppa assieme a lui ».

IL TABELLINO-

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO – CONAD REGGIO EMILIA 1-3 (22-25, 25-16, 22-25, 23-25)

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Pedron 1, Botto 18, Sighinolfi 9, Pereira Da Silva 20, Preti 9, Codarin 4, Lilli (L), Tallone 6, Filippi 1, Bisotto (L). N.E. Vergnaghi, Cardona Abreu, Rainero. All. Serniotti.

CONAD REGGIO EMILIA: Garnica 2, Held 12, Sesto 5, Cantagalli 20, Cominetti 20, Zamagni 11, Cagni (L), Marretta 0, Morgese (L), Mian 0, Suraci 3, Scopelliti 0. N.E. Catellani. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Armandola, Cavalieri.

NOTE – durata set: 27′, 24′, 27′, 29′; tot: 107′.

MVP: Roberto Cominetti (Conad Reggio Emilia)

L'ALBO D'ORO-

Stagione Vincitrice Sede

1997/98 Sira Falconara Ancona

1998/99 Cosmogas Forlì Forlì

1999/00 Della Rovere Carifano Fano Taranto

2000/01 Pony Express Kappa Torino Torino

2001/02 Copra Piacenza Piacenza

2002/03 Tonno Callipo Vibo Valentia Gioia del Colle (BA)

2003/04 Marmi Lanza Verona Modica (RG)

2004/05 Codyeco Santa Croce Bassano del Grappa (VI)

2005/06 Salento d’amare Taviano Casarano (LE)

2006/07 Sparkling Milano Roseto degli Abruzzi (AP)

2007/08 Marmi Lanza Verona Isernia

2008/09 Andreoli Latina Forlì

2009/10 M. Roma Volley Montecatini (PT)

2010/11 NGM Mobile Santa Croce Verona

2011/12 BCC-NEP Castellana Grotte Andria (BAT)

2012/13 Sidigas HS Atripalda Assago (MI)

2013/14 Tonazzo Padova Monza (MB)

2014/15 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Chieti (CH)

2015/16 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Assago (MI)

2016/17 Emma Villas Siena Casalecchio di Reno (BO)

2017/18 Ceramica Scarabeo GCF Roma Bari

2018/19 Gas Sales Piacenza Casalecchio di Reno (BO)

2019/20 Olimpia Bergamo Casalecchio di Reno (BO)

2020/21 Agnelli Tipiesse Bergamo Cisano Bergamasco (BG)

2021/22 Conad Reggio Emilia Cuneo