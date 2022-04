La Supercoppa di A2 la alza ancora Bergamo

BERGAMO-L' Agnelli Tipiesse Bergamo si conferma detentrice della Del Monte® Supercoppa di Serie A2. La squadra di Graziosi, dopo aver vinto la 1a edizione, quella del 2021, ha bissato il successo questa sera battendo in finale, davsanti al pubblico amico, la Conad Reggio Emilia, recente vincitrice della Coppa Italia, alla quale non è bastata una buona performance per superare la formazione che ha vinto la Regular Season di categoria. Premiato come Del Monte® MVP lo schiacciatore Jernej Terpin, autore di una prestazione da leader, con 21 sigilli messi a referto, 2 muri, 3 ace ed il 57% in attacco.



Per quanto riguarda la partita, l’Agnelli Tipiesse parte in quinta e sfrutta al meglio la spinta dei propri tifosi: i break sui turni di battuta di Padura Diaz (7 punti nel set), Cargioli e Finoli portano i padroni di casa avanti 15-9, ma quando il parziale sembra ormai compromesso, Held trascina i suoi con due ace (6 punti nel parziale) e la Conad sfiora l’aggancio (19-18). Le due formazioni continuano a darsi battaglia, e i muri di Padura Diaz e Garnica rendono ancora più incerto l’esito, ma il primo set è di Bergamo, che chiude 25-23.



La formazione di Graziosi parte ancora avanti nel secondo parziale: il al servizio turno di Finoli costringe Mastrangelo al time out sul 4-0. Il set sembra poi ricalcare il copione di quello precedente: Bergamo avanti fino al 10-3, Reggio non molla e si avvicina fino a 19-17, ma anche in quest’occasione la rimonta viene interrotta, e grazie al cambio palla più fluido e agli 8 punti nel set di Terpin, i rossoblù si portano sul 2-0. Gli ospiti non ci stanno: Cominetti apre il set con due punti consecutivi, e si rivela essere il fattore in più dei reggiani nella frazione, con 9 punti e l’88% in attacco nel set. La Conad riesce a mantenersi vantaggio quasi tutto il parziale, piazzando l’allungo decisivo sul 18-14, chiudendo poi 25-21 e riaprendo la gara. Il tasso di spettacolarità della gara si alza notevolmente nella quarta frazione, con difese spettacolari di Bergamo, e contrattacchi prepotenti di Reggio Emilia. L’equilibrio sembra regnare, fino ai due block consecutivi dei lombardi (a firma di Larizza e Terpin) che valgono lo sprint decisivo (17-14). La chiude il migliore in campo Terpin, 25-21.

L’Agnelli Tipiesse si gode l’abbraccio della città di Bergamo due anni dopo, e può godersi i festeggiamenti davanti al proprio pubblico.