Piacenza giocherà la Cev Cup

PIACENZA- L'Italia potrà contare nella prossima stagione due formazioni in Cev Cup. La Cev ha infatti ufficializzato il ripescaggio della Gas Sales Bluenergy Piacenza in virtù del successo centrato nel Play Off 5° Posto che avrebbe dovuto dare diritto alla Challenge Cup e che invece permette alla squadra di Bernardi di affiancare Modena nella seconda competizione continentale.

La società biancorossa aveva manifestato in fase di iscrizione il proprio assenso a fare la Cev, e così è avvenuto.



Martedì 28 giugno in Lussemburgo alle 12.00 si svolgeranno i sorteggi dei Gironi di tutte e tre le competizioni europee. Di seguito l’attuale situazione dei Club di SuperLega Credem Banca impegnati nelle coppe europee 2022/23.



CHAMPIONS LEAGUE (3 PARTECIPANTI)-



1. Cucine Lube Civitanova (Vincitrice Scudetto)

2. Sir Safety Conad Perugia (Finalista Scudetto)

3. Itas Trentino (meglio classificata in Regular Season, dopo le finaliste).



CEV Cup (2 PARTECIPANTI)-



4. Leo Shoes PerkinElmer Modena (miglior classificata in Regular Season escluse le squadre già qualificate per la Champions).

5. Gas Sales Bluenergy Piacenza (Vincente Play Off 5° Posto, ripescata in CEV Cup)