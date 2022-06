Busto giocherà la prossima Cev Cup

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La Unet e-Work Busto Arsizio potrà essere protagonista nella prossima Cev Cup. Lo ha annunciato la Federazione Europea in un comunicato. La squadra biancorossa, quinta in campionato, e quindi qualificata alla Challenge Cup, è stata 'promossa' dalla terza alla seconda competizione continentale. Una partecipazione che fa particolarmente felici i sostenitori bustocchi che hanno visto le proprie beniamine alzare il trofeo ben tre volte, 2010, 2012 e 2019 nel corso della sua storia.

Il comunicato Cev sancisce così il quadro definitivo delle partecipanti italiane alle coppe europee, con le conferme della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, della Vero Volley Monza e della Igor Gorgonzola Novara in CEV Champions League e quella della Savino Del Bene Scandicci nella stessa CEV Cup. Una stagione che già da adesso si prospetta ricca di appuntamenti importanti e che non mancherà di sottolineare ancora una volta il ruolo centrale del volley rosa italiano all’interno dello scenario europeo, conseguenza dei numerosi successi ottenuti in campo internazionale dai club del nostro Paese.