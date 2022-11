Cev Cup: Piacenza e Modena in campo per l'andata dei 16i

ROMA- In Cev Cup entrano in scena le squadre italiane. Protagoniste, della seconda competizione Europea edizione 2022/2023, saranno due formazioni che partecipano alla Superlega: Modena e Piacenza . Le formazioni di Giani e Bernardi scenderanno in campo fra mercoledì 9 e giovedì 10 per l'andata dei 16i di finale.

La Valsa Group Modena, qualificata grazie al piazzamento in Semifinale Play Off di SuperLega Credem Banca, troverà nuovamente sulla sua strada i finlandesi del Ford Levoranta Sastamala, “retrocessi” in CEV Cup dopo l’esclusione nel 3rd Round di Champions League. Modena e Sastamala si sono affrontate anche nei Trentaduesimi di Finale della scorsa edizione, dove ormai un anno fa Bruno e compagni superarono i finlandesi con un doppio tre a zero, che garantì l’approdo ai Sedicesimi. I gialli proveranno a ripetersi, a partire dalla gara di andata in programma giovedì 10 al Kauppi Sports Center di Tampere, alle 17.30 italiane (18.30 locali).

Esordio assoluto in Europa invece per Piacenza, che giocherà la CEV Cup 2023 col nome Bluenergy Daiko Piacenza. La formazione capitanata da Brizard ha conquistato l’accesso all’Europa vincendo il Play Off 5° Posto 2021/22, staccando dunque un pass per la Challenge Cup: la stessa Federazione Europea ha ripescato in CEV Cup il club piacentino, che aveva dato la disponibilità a tale eventualità. Il PalaBanca si prepara dunque ad accogliere mercoledì 9 alle 20.30 i cechi del VK Lvi Praha nell’andata dei Sedicesimi di Finale, con match di ritorno previsto sei giorni dopo, martedì 15 novembre, in Repubblica Ceca.



La formula della CEV Cup 2023 prevede solo con sfide ad andata e ritorno, compresa la Finale. Già conclusi i Trentaduesimi (disputati tra 7 squadre al via e 7 reduci dalla prima fase di Champions). I Sedicesimi (giocati dalle 7 vincitrici dei Trentaduesimi e da 23 squadre ammesse direttamente, tra cui Modena e Piacenza, e le 2 squadre sconfitte nel 3rd Round di Champions League) si apprestano ad essere disputati: le sedici vincitrici si sfideranno poi negli Ottavi, da cui si qualificheranno otto team ammessi nel turno aggiuntivo, definito Play Off. Ai Quarti di Finale, invece, parteciperanno le quattro squadre reduci dal turno precedenti di CEV Cup e le quattro peggiori terze classificate della Pool Phase di CEV Champions League. Al termine di questo percorso, le quattro vincenti accederanno alla fase conclusiva: Semifinali e Finali.



IL PROGRAMMA DELLE DUE ITALIANE-



16th Finals-

Mercoledì 9 novembre 2022, ore 20.30

Bluenergy Daiko Piacenza – VK Lvi Praha (CZE) Arbitri: Alexis Fuentes Barrasa, Lukas Kralovic



16th Finals-

Giovedì 10 novembre 2022, ore 17.30

Ford Levoranta Sastamala (FIN) – Valsa Group Modena Arbitri: Carlos Alberto Robles Garcia, Magdalena Niewiarowska