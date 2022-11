Piacenza parte forte in Cev, 3-0 al Praga

PIACENZA- Una Bluenergy Daiko Volley Piacenza travolgente nell'esordio assoluto nelle Coppe Europee. La squadra di Bernardi supera 3-0 (25-21, 25-19, 25-20) il VK Lvi Praga mettedo in discesa la qualificazione agli ottavi. Nel ritorno ai biancorossi basteranno due set per passare il turno La partita non ha mai avuto storia. Romanò e compagni hanno tenuto sempre in mano il pallino del gioco riuscendo ad accelerare ogni volta che il match lo ha richiesto.

Debutto in biancorosso per il centrale cubano Alonso, spazio ad un certo punto per Gironi al post di Romanò e Recine per Leal. Ora martedì prossimo 15 novembre a Praga a Bluenergy Daiko Volley Piacenza basterà vincere due set per essere promossa agi ottavi.

In avvio di gara coach Bernardi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Alonso e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Debutto con la maglia biancorossa per il cubano Alonso. VK Lvi Praga, dall’altra parte della rete, risponde con Javouch e Schouten in diagonale, Mc Carthy e Todua al centro, Krisko e Smith alla banda mentre Monik è il libero.

Il muro secco su Alonso illude Praga (1-3), due ace nel giro di pochi scambi di Leal valgono due lunghezze di vantaggio di Bluenergy Daiko Volley Piacenza (6-4). Praga lavora bene a muro, trova la parità a quota 10 ma sono i biancorossi a comandare sempre le danze: muro di Alonso ed è 15-11. Un vantaggio che Brizard e soci amministrano, Praga si avvicina (20-18) ma arriva puntuale l’accelerazione dei biancorossi, bomba di Leal ed è 22-18 con il tecnico dei cechi a chiamare tempo. Gran giocata di Brizard che smarca Simon per il 23-18, lo stesso cubano porta il primo di tanti set point (24-19), Praga ne annulla due, capitola sull’errore in attacco di Krisko.

L’ace di Leal dà il là al primo allungo del parziale (6-3), il colpo di fino di Romanò porta a quattro le lunghezze di vantaggio (8-4) ma Praga resta aggrappata al set con alcune buone difese poi concretizzate al meglio, l’ace di Krisko vale la parità a quota 8. I cechi mettono anche il naso avanti (12-13) con un fallo in palleggio dubbio fischiato a Brizard, è questione di un attimo, muro di Alonso, ace di Romanò e Bluenergy Daiko Volley Piacenza a vestire ancora i panni della lepre (15-13). L’ace di Brizard vale tre lunghezze di vantaggio (19-16), quello di Mc Carthy la parità a quota 19, le due squadre spingono parecchi dalla linea dei nove metri, ace di Lucarelli (21-19), muro di Gironi entrato da pochi scambi per Romanò e sono tre i punti di vantaggio per i biancorossi, due errori consecutivi in attacco dei cechi portano 5 set point ai padroni di casa, chiude Simon.

Gironi resta in campo al posto di Romanò, suo il mani fuori che vale il 6-3, ace di Leal, muro di Lucarelli ed è 9-3 con il tecnico dei cechi che cambia la diagonale in campo inserendo Kollator e Pliasetskyi, quando Leal chiude il suo turno di battuta si è sul 10-4. Dentro Recine per Leal, Bluenergy Daiko Volley Piacenza viaggia sul velluto nonostante Praga qualche punto lo rosicchi (11-8), spazio per Cester e Basic, il primo di 5 match ball lo porta Recine con un perfetto lungo linea, chiude alla seconda occasione Recine.

I PROTAGONISTI-

Lorenzo Bernardi (Allenatore Bluenergy Daiko Volley Piacenza)- « Ci eravamo detti –di vincere 3-0 e ci siamo riusciti. È stata una gara solo apparentemente facile perché soprattutto in Europa non ci sono partite facili, al limite bisogna essere bravi a renderla un po’ meno complicata di quanto potesse essere. Non bisogna abbassare la guardia e certamente non lo faremo nella gara di ritorno. Alonso? Aveva bisogno di ritrovare il campo, lo ha fatto bene. Gironi? È un giocatore duttile, è uno schiacciatore che adesso ricopre il ruolo di secondo opposto, ci sarà molto utile in questa stagione ».

Juan Manuel Barrial (Allenatore VK Lvi Praga)- « Sapevamo che avremmo avuto difficoltà soprattutto sulla loro battuta, purtroppo abbiamo sbagliato anche troppo in determinate situazioni ».

IL TABELLINO-

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA – VK LVI PRAHA 3-0 (25-21, 25-19, 25-20)

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Basic 0, Recine 4, Gironi 5, Alonso Arce 5, Brizard 6, Santos De Souza 9, Leal Hidalgo 13, Scanferla (L), Cester 0, Simon Aties 8, Romano 8, De Weijer 0. N.E. Hoffer, Caneschi. All. Bernardi.

VK LVI PRAHA: Salek (L), Krisko 10, Vodicka 2, Monik (L), Tibitanzl 2, Schouten 10, Pliasetskyi 0, Mc Carthy 8, Todua 1, Kollator 1, Smith 6, Janouch 0. N.E. Cech, Krca, Cerny. All. Barrial. –

ARBITRI: Fuentes Barrasa, Kralovic.

NOTE – durata set: 30′, 30′, 31′; tot: 91′.