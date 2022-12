Mondiale per Club: tre nuove maglie per l'Itas

TRENTO - Nuovo look per la Trentino Volley in occasione del Mondiale per Club 2022 , che prenderà il via fra poche ore a Betim (Brasile).

Come accaduto nella maggior parte delle precedenti edizioni, anche in questa occasione una delle tre maglie da gioco che il Club di via Trener indosserà sarà interamente colorata di rosso, in questo caso con una texture che richiama il nuovo logo societario (motivo già declinato in varie soluzioni durante questa stagione). Tale divisa verrà alternata, nei prossimi giorni, a quelle tradizionali bianche e gialloblù che però presenteranno diverse novità rispetto a quelle abitualmente usate in SuperLega e Champions League.

Per specifico regolamento della Fivb per il Mondiale per Club, le maglie da gioco possono riportare solo il logo di due sponsor e devono avere i numeri e nomi dei giocatori sul retro di dimensioni molto più grandi rispetto a quelli abitualmente utilizzati durante la stagione italiana. Per questo motivo le tre divise da gioco sono state completamente ridisegnate e poi prodotte dallo sponsor tecnico Erreà Sport, che le ha realizzate con un tessuto tecnico, ideale per il volley, composto da pregiati filati elasticizzati che favoriscono massima estensibilità del capo e che offrono particolare leggerezza, confort e morbidezza oltre che eccezionale resistenza.

La speranza è che, come accaduto spesso in passato, possano diventare un oggetto da collezione, soprattutto se il risultato raccolto in Sudamerica sarà stato ancora una volta da ricordare.