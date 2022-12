Mondiale per Club: Trento e Perugia scaldano i motori

Tutte le gare del Mondiale per Club delle formazioni italiane saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204 della Piattaforma Sky) con la telecronaca di Stefano Locatelli e Michele Gallerani ed il commento tecnico di Andrea Zorzi. Copertura totale invece streaming della piattaforma web Volleyballworld.tv.

QUI SIR SAFETY PERUGIA-

Dopo la vittoria nel match contro Taranto, gara che ha chiuso il girone d’andata di Superlega dei Block Devils, la carovana bianconera è volata Brasile dove si sta già allenando in vista dell’esordio contro i brasiliani del Volei Renata.

LE PAROLE DEL TECNICO ANDREA ANASTASI-

« Andiamo in Brasile per provare a portare a casa la coppa, ma penso che con questa mentalità vadano anche Trento, Sada e tutte le altre che sono tutte squadre molto forti. Sarà un bel torneo, nel girone avremo subito due brasiliane e dovremo fare molta attenzione perché le formazioni brasiliane hanno una pallavolo leggermente diversa dalla nostra sotto il profilo dell’intensità e dell’aggressività. Avremo quattro giorni consecutivi molto intensi, ci sarà bisogno di tutti i ragazzi che in questo periodo hanno dimostrato di essere tutti in condizione. Mi auguro che per giovedì la squadra sia pronta a fare un lungo fine settimana importante ».

QUI TRENTINO ITAS-

Quasi ventiquattro ore di viaggio, divise fra pullman e due aerei, hanno portato la Trentino Itas alle prime luci dell’alba di oggi a Belo Horizonte (Brasile), dove fra due giorni sarà già protagonista dell’edizione 2022 del Mondiale per Club.

La comitiva gialloblù ha sostenuto senza particolari intoppi uno spostamento lunghissimo, iniziato alle 5.30 di lunedì mattina, completando le tratte aeree Malpensa-San Paolo e San Paolo-Belo Horizonte, città in cui soggiornerà per l’intera durata del torneo. Per Trentino Volley, quella appena iniziata è la quinta esperienza di sempre in Brasile; le precedenti erano legate allo stesso torneo (edizione 2013 e 2014, 2016 e 2021) ed avevano avuto come meta proprio Belo Horizonte, città che Kaziyski e compagni hanno potuto ritrovare esattamente ad un anno di distanza dall’ultima volta.

Prima di scendere in campo per la partita d'esordio della manifestazione (giovedì 8 dicembre alle 22 italiane contro gli iraniani del Paykan), la squadra di Angelo Lorenzetti avrà appena due giorni di tempo per abituarsi al nuovo clima (in Sudamerica la primavera sta per lasciare posto all’estate) e al fuso orario, che rispetto all’Italia è indietro di quattro ore.

Nel primo pomeriggio di oggi è prevista la prima ed unica sessione di allenamento pre-gara presso il Ginásio Poliesportivo Divino Braga di Betim, l’impianto di gioco che ospiterà tutte le gare del torneo.

In serata è invece in calendario il meeting fra le sei squadre partecipanti, che permetterà di conoscere la composizione ufficiale di ognuna nelle rose delle squadre in lizza. Per Trentino Volley nessuna particolare sorpresa dell’ultima ora: lo staff tecnico ufficializzerà infatti la presenza a referto dei quattordici giocatori che sin qui hanno disputato le prime sedici partite ufficiali della stagione.

CLUB WORLD CHAMPIONSHIP - POOL A- (orari italiani)

Giovedì 8 dicembre, ore 1.00

Sada Cruzeiro - Volei Renata



Venerdì 9 dicembre 2022, ore 1.00

Volei Renata - Sir Safety Susa Perugia



Sabato 10 dicembre 2022, ore 1.15

Sada Cruzeiro - Sir Safety Susa Perugia



CLUB WORLD CHAMPIONSHIP - POOL B-



Mercoledì 7 dicembre 2022, ore 22.00

Itambé Minas - Paykan Club



Giovedì 8 dicembre 2022, ore 22.00

Trentino Itas - Paykan Club



Venerdì 9 dicembre 2022, ore 22.15

Itambé Minas - Trentino Itas



CLUB WORLD CHAMPIONSHIP – FASE FINALE-



Sabato 10 dicembre, ore 22.15

Prima Semifinale

Domenica 11 dicembre, ore 1.15

Seconda Semifinale

Domenica 11 dicembre, ore 17.00

Finale 3°/4° Posto

Domenica 11 dicembre, ore 20.00

Finale