Mondiale per Club: Perugia sfiderà Trento in finale

BETIM (BRASILE)- Sarà tutta tricolore la finale del Mondiale per Club. Nella seconda semifinale giocata oggi la Sir Safety Susa Perugia sbriga con grande sicurezza la pratica Itambe Minas e raggiunge la Trentino Itas che qualche ora prima aveva vinto la sua semifinale contro i Campioni in carica del Sada Cruzeiro. Un successo di tutto il movimento pallavolistico della Superlega che nell'occasione ha manifestato per tutto il torneo una netta superiorità sulle pur qualificate competitor.

La squadra di Anastasi ha saltato l'ostacolo odierno senza problemi imponendosi con un largo 3-0 (25-19, 25-19, 25-17) prendendo da subito le redini del match, facendo valere il superiore tasso tecnico e fisico al cospetto di un Minas quadrato e ben organizzato, ma non grado di reggere il peso offensivo dei ragazzi di coach Anastasi.

Tre parziali fotocopia con Perugia che prende subito il largo facendo la differenza con il servizio (8 ace), con il muro (8 vincenti contro 1 solo avversario) e con l’attacco (57% di squadra) orchestrato magistralmente da Giannelli.

Super prova di Semeniuk che ne mette a terra 15 con 4 ace, 2 muri ed il 56% in attacco. Doppia cifra anche per Leon (10 palloni vincenti), eccellente Flavio che chiude con 9 punti con l’88% in primo tempo e 2 muri vincenti.

Domani come detto si gioca per alzare il trofeo. Appuntamento al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim alle ore 16:00 ora locale, le ore 20:00 in Italia. Appuntamento con la finale. Appuntamento con la storia.

Rispetto a ieri tornano Leon e Rychlicki, Flavio-Solè coppia di centrali. Avvio di studio (3-3). Break Perugia con Rychlicki e l’ace di Giannelli (6-3). Pesta la linea dei tre metri Honorato (7-3). Ace anche di Semeniuk (9-4). Fuori Vissotto (11-5). Perfetto il pallonetto di Solè (14-7). Flavio mantiene le distanze (19-12). Pipe millimetrica di Semeniuk (20-12). Honorato con il

contrattacco (20-14). Solè per le vie centrali (23-17). In rete il servizio di Vissotto, set point Perugia (24-18). Chiude Flavio (25-19).

Si riparte con il muro di Leon e l’ace di Rychlicki (4-2). Flavio chiude il primo tempo poi ace di Giannelli e contrattacco di Semeniuk (9-5). Fuori Vissotto (10-5). Ace di Semeniuk (12-6). Ace anche per Vissotto (13-9). Magia di Giannelli che capitalizza Semeniuk (17-11). Pipe vincente di Estrada (17-13). Leon con il pallonetto (20-15). Perugia non molla la presa ed arriva al set point (24-18). Chiude Giannelli di seconda intenzione (25-19).

Flavio in avvio di terzo set (3-2). Fuori Solè, vantaggio Minas (4-5). I muri di Semeniuk e Giannelli capovolgono (8-6). Altro muro del polacco (10-7). L’ace del neo entrato Arthur riporta le squadre a contatto (10-9), l’ace di Semeniuk ristabilisce le distanze (12-9). Murone di Flavio (13-9). Ace di Rychlicki (16-12). Il Minas tenta di rientrare, ma Perugia tiene (21-17). Leon con lo smash e poi con il contrattacco (23-17). Muro di Flavio, è match point (24-17). Chiude subito l’ace di Semeniuk (25-17).

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Abbiamo attraversato l’Oceano per arrivare dove siamo ora, come Trento del resto. E’ molto bello che in finale ci siano due squadre italiane, sono contento di sfidare Angelo Lorenzetti, un allenatore che stimo tantissimo. Domani cercheremo di vincere naturalmente, daremo il meglio di noi stessi per portare a casa il risultato. Oggi la partita l’abbiamo tenuta sempre sotto controllo, l’abbiamo gestita bene, ho dato spazio a tre giocatori che non erano entrati in campo ed avevo forze fresche. Sono contento che il match non sia finito troppo tardi e possiamo andare a letto un po' prima di ieri e questo è un bene.

Sebastian Solè (Sir Safety Susa Perugia)- « Abbiamo fatto un altro passo verso quello che è il nostro obiettivo. Arrivare in finale è tanta roba. Vogliamo giocarcela al meglio contro una squadra che conosciamo bene, sarà una bella partita ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – ITAMBÉ MINAS 3-0 (25-19, 25-19, 25-17)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 9, Leon 11, Solè 4, Colaci (L), Flavio 11, Semeniuk 15, Cardenas 0. N.E. Herrera, Piccinelli, Russo, Plotnytskyi, Ropret, Mengozzi. All. Anastasi.

ITAMBÉ MINAS: Estrada 8, Resley 0, Paulo 2, William 0, Vissotto 6, Matheus 6, Juninho (L), Maique (L), André S. 4, Henrique 5, Arthur 2. N.E. Kelvi, Honorato, Marcus. All. Nery Pereira.

ARBITRI: Vera, Ortiz.

NOTE – durata set: 22′, 26′, 23′; tot: 71′.