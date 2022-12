Mondiale per Club: trionfa Perugia, Trento domata in quattro set

BETIM (BRASILE)- Una finale palpitante ha decretato il successo, per la prima volta nella sua storia, della Sir Safety Susa Perugia che conquista il Mondiale per Club superando in quattro set per 3-1 (20-25, 25-23, 27-25, 25-19) una Trentino Itas che ha lottato strenuamente alla pari dei Block Devils per almeno tre parziali finendo per arrendersi dopo essersi portata in vantaggio per 1-0 ed aver sfiorato il successo nel terzo set nel quale ha sciupato un cospicuo vantaggio. La squadra di Anastasi ha cambiato marcia grazie agli innesti dalla panchina. Decisivo Plotnytskyi che con 15 palloni vincenti ha marcato la differenza fra le due formazioni. Più netto il finale a favore della lanciatissima squadra umbra che nel quarto set, in vista del traguardo, ha aumentato i ritmi ed ha chiuso trionfalmente questa sua prima esperienza nel torneo fra le squadre più forti del pianeta.

La Sir Safety Susa parte con Giannelli al palleggio, Rychlicki opposto, Leon e Semeniuk schiacciatori, Russo e Flavio centrali, Colaci libero. La Trentino Itas risponde con Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in posto 4, Lisinac e Podrascanin al centro e Laurenzano libero.

Primo break del match con il muro di Lavia e l’ace di Michieletto (2-5). Fuori Semeniuk poi ace di Kaziyski (4-9). Ace anche per Lavia poi muro di Michieletto (5-12). Maniout di Leon (7-12). Fuori Rychlicki (9-16). Ancora vincente Trento con il muro (10-18). Dentro Plotnytskyi. Ace di Giannelli (13-19). Rychlicki a segno da posto due poi ace di Plotnytskyi (16-20). Perugia ritrova fluidità in sideout, ma il vantaggio è troppo ampi e Trento con Kaziyski arriva al set point (19-24). Al secondo tentativo chiude sempre Kaziyski (20-25).

Vantaggio Trento in avvio di secondo set (1-2). Muro di Plotnytskyi (3-2). Ancora l’ucraino in contrattacco ed a muro (6-3). Ace di Russo poi out Lisinac poi smash di Plotnytskyi (9-3). Muro di Lavia (9-5). Smash di Michieletto (11-8). Due di Leon fanno ripartire Perugia (13-8). Muro di Podrascanin (16-13). Flavio vince l’ingaggio sotto rete (18-14). Bomba di Leon da posto quattro (20-16). Super scambio chiuso da Plotnytskyi (21-16). Michieletto con la pipe poi il neo entrato Dzavoronok (22-20). Russo si infila nelle maglie del muro avversario (23-20). Fuori Dzavoronok, set point Perugia (24-21). Al terzo tentativo il servizio di Kaziyski è out, Perugia pareggia (25-23).

Si riparte con i uri di Russo e Michieletto (1-2). Fuori Rychlicki (3-5). Dentro Herrera. Muro a tre di Trento poi errore di Herrera (3-7). Muri di Russo e Plotnytskyi (5-7). Fuori l’ucraino (5-9). Muro di Herrera (9-11). Fuori per un pelo l’attacco di Michieletto (12-13). Si riscatta subito con l’ace Michieletto (12-15). Muro di Podrascanin (14-18). Muro a tre vincente dei Block Devils poi ace di Plotnytskyi poi contrattacco di Herrera (18-18). Fuori Kaziyski (19-18). Russo per le vie centrali (21-20). Il muro di Trento capovolge (21-22). Ace di Leon (23-22). Herrera prende il pallone sulle tribune ed il muro di Russo porta Perugia al set point (24-23). Kaziyski manda il parziale ai vantaggi (24-24). Muro di Giannelli (25-24). Michieletto con la pipe (25-25). In rete il servizio di Kaziyski (26-25). Quattro tocchi nella metà campo trentina, Perugia avanti (27-25).

Herrera e due di Plotnytskyi all’inizio del quarto set (3-0). Out Herrera, muro di Kaziyski ed in un amen Trento pareggia (3-3). Ace di Sbertoli (3-4). Doppio ace di Plotnytskyi (6-4). Fuori la pipe di Michieletto (8-5). Contrattacco e poi muro di Leon (11-6). Ace di Russo (14-8). Miracolo di Colaci e miracolo di Plotnytskyi (16-9). Kaziyski con il contrattacco poi ace di Michieletto (17-13). Trento non molla mai e si avvicina (18-16). Giannelli di seconda intenzione (20-17). Ace di Leon (21-17). Fuori il bagher di Michieletto (22-17). Altro ace di Leon (23-17). A segni Herrera, è match point (24-18). Flavio a terra.

Nella finale per il terzo posto il Sata Cruzeiro ha superato 3-1 l'Itambe Minas.

IL TABELLINO-

TRENTINO ITAS – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 1-3 (25-20, 23-25, 25-27, 19-25)

TRENTINO ITAS: Kaziyski 16, Nelli 0, Dzavoronok 3, Michieletto 19, Sbertoli 1, Laurenzano (L), Lavia 8, Podrascanin 9, Lisinac 2. NE. D’heer, Pace, Cavuto, Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Herrera 9, Rychlicki 6, Leon 17, Piccinelli (L), Russo 9, Colaci (L), Flavio 6, Semeniuk 1, Plotnytskyi 15, Cardenas 0. N.E. Solè, Ropret, Mengozzi. All. Anastasi.

ARBITRI: Cespedes, Macias.

NOTE – durata set: 23′, 29′, 30′, 25′; tot: 107′.

IL TABELLINO FINALE 3° E 4° POSTO-

ITAMBÉ MINAS – SADA CRUZEIRO VÔLEI 1-3 (31-29, 24-26, 21-25, 19-25)

ITAMBÉ MINAS: Estrada 18, Kelvi 1, Resley 2, Paulo 1, William 2, Vissotto 15, Matheus 8, Maique (L), André S. 0, Honorato 3, Juninho 3, Arthur 5, Marcus 0. All. Nery Pereira.

SADA CRUZEIRO VOLEI: Oppenkoski 1, Lukinha (L), Otávio 13, Uriarte 1, Wallace 23, Cledenilson 1, Rodriguinho 8, Vaccari 13, Lucas 8, Lopez 5. N.E. Guilherme, Rodrigo, Bauer, Carlos. All. Filipe Augusto Ferraz.

ARBITRI: Ortiz, Cacador.

NOTE – durata set: 36′, 30′, 29′,28′; tot: 123′.