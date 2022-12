Mondiale per Club: Conegliano spazza via le resistenze del Dentil

ANTALYA (TURCHIA)- Esordio vincente per la Prosecco Doc Conegliano che nell'esordio nel Mondiale per Club ad Antalya travolge per 3-0 (25-22,25-21,25-21) le campionesse del sudamerica del Dentil Praia conquistando l'accesso alle semifinali. Domani contro le turche dell'Eczacibasi Istanbul in palio il primo posto nel Girone.

Conegliano, alla terza partecipazione al Mondiale dopo il trionfo del 2019 in Cina e l’argento dello scorso anno ad Ankara, ancora in Turchia, vuole vincere per iniziare bene la rassegna iridata e qualificarsi così già per la semifinale di sabato.

Coach Santarelli schiera dall’inizio Wolosz-Haak, De Kruijf-Lubian, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro. Le brasiliane rispondono con Da Silva Claudia-Tainara, Martinez J-Carol, Martinez B-Kasiely libero Pinto Suelen.

Il primo minibreak è delle Pantere con Haak (4-2), l’MVP dell’ultimo Mondiale per Club, carica a puntino e protagonista di un bell’avvio, è della svedese anche la correzione a rete che regala il +3, poi capitan Wolosz di prima mette giù il pallone del 7-3 e c’è il time out delle caraibiche. Ma la Prosecco DOC Imoco non si ferma, Squarcini mura, poi batte forte e un’ottima Bella Haak trasforma: 10-5. Arriva la reazione di Tainara e compagne che risalgono forzando la battuta (10-8). E’ solo un momento di sbandamento, poi le Pantere si rimettono in carreggiata giocando con ordine e attenzione nel muro-difesa, potendo contare sui contrattacchi micidiali di Haak e Plummer che firma il 15-10.

L’ulteriore allungo che mette le Pantere sulla strada verso la conquista del primo set viene con il muro di Plummer (4 punti nel set) per il 20-14 e secondo time out per coach Barros. Controbreak delle brasiliane che con Tainara e la bomber dominicata Brayelin Martinez (7 punti nel set) risalgono a-3 (21-18), poi a -2 (23-21), ma Haak al suo 9° punto nel set (con un bel 57%) respinge l’assalto del Praia e chiude la prima frazione sul 25-22.

Nel secondo set ancora B.Martinez a creare grattacapi alla Prosecco DOC Imoco con i suoi attacchi veloci, le campionesse d’Italia rispondono con De Kruijf (doppietta muro-attacco) e Kelsey Robincon (4 punti nel set con 2 muri) che dopo l’inizio equilibrato mettono a segno i punti del +3 (8-5). Arriva subito la reazione del Praia che difende e mura, Tainara (7 punti nel set) firma il “block” del 9-9 e la partita si accende. Sul 14-14 entra Alexa Gray per Plummer e va due volte a segno, ma il Dentil Praia non sbaglia un colpo e approfitta di una Prosecco DOC Imoco che fatica un po’ nel muro-difesa per scatenare il braccio delle sue attaccanti. Isabelle Haak prova a vestire i panni della condottiera con l’ace del 20-19, ma Ana Carolina risponde e si resta appaiate. Lo sprint finale premia le Pantere che ritrovano una Haak spumeggiante nel finale (6 punti nel set), suo l’allungo poi chiuso dalla parallela di Gray per il 25-21 che manda le Pantere avanti 2-0.

Sulla scia del bel finale precedente, le Pantere spingono anche in avvio di terzo set per chiudere la pratica. Sciolta la tensione iniziale, si vede un gioco più fluido e capitan Wolosz riesce anche a variare il gioco come sua abitudine, trovando presenti all’appuntamento le sue centrali (9-5). Il Praia ci prova con le sue fuoriclasse, ma l’ace di Robinson Cook e i colpi vincenti di Gray (entrata bene nel match) e Haak permettono a Conegliano di scappare: 13-7. Nel turnover spinto di coach Santarelli, cje pensa alle 4 partite in 4 giorni, entra anche Alessia Gennari per “Kesh”, mentre Gray continua a martellare (14-9). Le brasiliane, con in campo l’olandese Buijs, provano a restare nel match, ma De Gennaro e compagne ora non si voltano più indietro, Gray e Haak martellano con sicurezza sugli assist di Asia Wolosz e Conegliano.

Carol prova a ridare ossigeno alle brasiliane con un paio di prodezze, poi la giovane Tainara si fa sentire in attacco e dimezza lo svantaggio per il -3, poi Haak commette uno dei suoi rarissimi errori e il set si riapre (21-19). Ci pensa un’Alexa Gray essenziale a riportare tranquillità in casa Prosecco DOC Imoco, poi Haak e l’ace di Wolosz chiudono i conti. Il punto finale è di Haak (top scorer con 24 punti) , per il 3-0 che qualifica le Pantere per la semifinale di sabato. Domani con l’Eczacibasi (ore 14, diretta Sky Sport Arena e volleyballworld.tv) in palio il primo posto nel girone.

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – DENTIL PRAIA 3-0 (25-22,25-21,25-21)

PROSECCO DOC IMOCO: Wolosz 5, Plummer 4, Robincon Cook 7, Squarcini 3, De Kruijf 9, Haak 24, Gray 8, De Gennaro, Gennari, Pericati, Carraro, Furlan ne, Bardaro ne, Lubian ne. All. Santarelli

DENTIL PRAIA: Martinez B 10, Martinez J 5, Bueno da Silva 2, Malinverno ne, Tainara 14, Buijs 1, Pimto A ne, Kasiely 4, Perdigao, Da Silva Carol 8, Janke, Pinto S, Hage 1, Batista ne. All. Barros Junior

ARBITRI: Nurper (Tur), Wojchiech (Pol)

NOTE- Durata set: 27′,28′,27′ TOT: 82’