Cev Cup: Busto travolgente a Maribor

MARIBOR (SLOVENIA)- Un' e-Work Busto Arsizio in gran spolvero espunga Maribor in tre set 0-3 (21-25, 17-25, 19-25), con una gran prestazione di squadra e vede vicino vicino la qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Musso ha impiegato poco più di un'ora per superare le resistenze del Nova KBM Branik dall'alto di una superiorità tecnica mai in discussione.

Musso per l'occasione parte con Lloyd – Rosamaria, Olivotto – Colombo, Degradi – Stigrot, Zannoni (libero): a riposo per tutto il match Omoruyi e Zakchaiou. Tutto liscio o quasi per la squadra di Marco Musso, che ha dovuto rincorrere le slovene nel primo set (sotto fino al 16-14), complice qualche errore di troppo e la vena di Lomber e Mlakar (5 a testa nel parziale). Nel finale due ace di Stigrot e una super Rosamaria (7) pareggiano e ribaltano. Nel secondo parziale (17-25) la UYBA gioca in scioltezza, favorita dal servizio di Degradi in partenza e dalla crescita di Stigrot (5 nel game, 21-25). Musso inserisce in corsa Monza e Battista (rimarranno in campo anche nel terzo) per Lloyd e Rosamaria. Stesso copione, con farfalle padrone del campo, anche nell’ultimo set (19-25) in cui la UYBA prova Battista in posto 2 per dare un po’ di riposo a Montibeller.

A tabellino spiccano i 15 punti di Degradi (52%), il 67% offensivo di Rosamaria, i 12 punti col 50% (2 ace e 2 muri) di Stigrot. Frizzante Olivotto al centro con 7 punti (3 muri).

Per Maribor Mlakar e Lorber le più volitive con 11 punti a testa.

Match di ritorno, per garantirsi un posto nel turno di playoff, che anticiperà i quarti di finale con il rientro di 4 squadre dalla Champions, mercoledì 18 alle 20.30 alla e-work Arena.

I PROTAGONISTI-

Marco Musso (Allenatore e.Work )- « Bene, complimenti alla squadra perchè era importante fare un risultato tondo e netto: l’abbiamo ottenuto giocando con tutte le ragazze disponibili e questo per noi è importante. Portiamo avanti il nostro percorso di crescita e mentalità vincente, ora ci concentriamo bene su Conegliano ».

Lena Stigrot (e-Work Busto Arsizio)- « Sono molto contenta di questa vittoria, è stata anche un’occasione per vedere sul campo giocatrici che giocano di meno e per dare riposo a chi gioca di più. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro, non ho mai avuto la sensazione che la gara potesse

IL TABELLINO-

NOVA KBM BRANIK MARIBOR – E-WORK BUSTO ARSIZIO 0-3 (21-25, 17-25, 19-25)

NOVA KBM BRANIK MARIBOR: Mlakar 11, Milosic 3, Pogacar 2, Stampar 4, Klajzar ne, Lekse ne, Senokovic 1, Cikac (L), Farkas, Ramic ne, Potokar 9, Lorber 11, Krajnc. All. Najdic, 2° Zorenc. Battute errate 9, vincenti 5, muri 5.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista 2, Degradi 15, Lloyd 3, Monza 2, Rosamaria 9, Strigrot 12, Colombo 3, Olivotto 7, Zannoni (L), Omoruyi ne, Zakchaiou ne, Bressan. All. Musso, 2° Gaviraghi. Battute errate 10, vincenti 4, muri 7.

Arbitri: Lukas Kralovic (SVK) – Burhan Ilhan (TUR)

NOTE – Durata set: 22′, 22′, 23′; Tot: 67′.