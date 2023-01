Challenge Cup: Chieri impone una dura lezione al Panathinaikos

CHIERI (TORINO)- Non c’è traccia di stanchezza nella Reale Mutua Fenera Chieri ’76 dopo i cinque set giocati pochi giorni prima a Casalmaggiore: con una prestazione all’insegna della freschezza e della lucidità le biancoblù si aggiudicano l’andata degli ottavi della CEV Challenge Cup superando 3-0 il Panathinaikos. Per qualità tecniche e mezzi fisici le greche si dimostrano le migliori fra le avversarie fin qui affrontate in coppa, ma le ragazze di Bregoli ottengono l’ennesimo 3-0 conducendo vittoriosamente in porto un incontro sempre tenuto sotto controllo nonostante qualche errore di troppo al servizio (12), chiuso con parziali 25-18, 25-17 e 25-22. Fra le statistiche finali spicca il 50% complessivo di squadra in attacco.

Top scorer di serata è Grobelna con 16 punti, seguita da Weitzel e Villani con 12. Miglior realizzatrice del Panathinaikos è invece l’opposto Anthouli con 11 punti.





Primo set – Sul 2-2 Chieri guadagna i primi punti break grazie a due attacchi di Villani e due ace di Grobelna (6-2). Dopo primo time-out di Kalmazidis c’è una fase di punto a punto fino al 14-9. Il recupero del Panathinaikos a 14-12 (fast di Chatziefstratiadou) spinge Bregoli a fermare il gioco. Al rientro in campo Cazaute torna a muovere il punteggio chierese con una parallela da posto 4. Da lì in avanti il set è in mano alle biancoblù che allungano a 21-13 e chiudono 25-18 con Cazaute.

Secondo set – Grande equilibrio fino all’8-8 quando Chieri ottiene il primo mini allungo con un tocco sotto rete di Butler e un ace di Cazaute (10-8). Sul 12-11 il punteggio gira decisamente a favore delle padrone di casa che, se servizio di Wetizel e trascinate da Grobelna (a fine set i suoi punti saranno 8) strappa a 17-12. Tutto semplice da lì in avanti per le ragazze di Bregoli che si impongono 25-17 alla seconda palla set con Weitzel.

Terzo set – Con Cazaute, Villani e Butler le biancoblù salgono subito a 5-1. Nel prosieguo il set si sviluppa in modo molto lineare, con Chieri che mantiene pressoché invariato il distacco fino agli scambi conclusivi, quando ottiene la prima palla match con Villani (24-20) per far poi scendere i titoli di coda al terzo tentativo con un mani out di Grobelna (25-22).

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-PANATHINAIKOS ATHENS 3-0 (25-18; 25-17; 25-22)



REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 2, Grobelna 16, Butler 7, Weitzel 12, Cazaute 7, Villani 12; Spirito (L); Morello, Storck3. N. e. Mazzaro, Kone, Rozanski, Nervini, Fini (2L). All. Bregoli;

PANATHINAIKOS ATHENS: Papafotiou 2, Anthouli 11, Medic 1, Chatziefstratiadou 8, Anae 6, Grothues 5; Rogka (L); Nikologianni 4, Palacio 2, Metaxa. N. e. Merkouri, Politi. All. Kalmazidis;

ARBITRI: Demir (Turchia) e Barev (Bulgaria).

NOTE-Durata set: 23’, 22’, 26’ Tot: 71’

MVP: Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieti)