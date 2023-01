Challenge Cup: Chieri missione compiuta ad Atene

ATENE (GRECIA)- Una vittoria sofferta sul campo del Panathinaikos nel ritorno degli ottavi di Challenge Cup che regala alla squadra di Bregoli la qualificazione ai Quarti di finale della competizione. Le piemontesi chiudono la pratica dopo il terzo set, mettendo in cassaforte il passaggio del turno, ma la formazione greca, trascinata dal pubblico, non ha mollato niente portando Grobelna e compagne al quinto set. La voglia e la determinazione, che Chieri ha dimostrato in più occasioni in questa stagione, hanno dato la spinta vincere anche la partita per 2-3 (14-25, 25-20, 19-25, 25-22, 10-15).

Dopo aver dominato in scioltezza (14-25) un primo set sempre condotto, e perso 25-20 un secondo sempre in mano al Panathinaikos, le biancoblù faticano non poco a conquistare l’ambito pass in un terzo parziale lottato pallone su pallone. Risolutiva capitan Grobelna che in una delle fasi più delicate prende per mano la squadra, mettendo pure a terra il pallone del 19-25.

Dal quarto set coach Bregoli dà spazio alle seconde linee, ma in campo è sempre partita vera. Il quarto parziale sorride al Panathinaikos che sul 21-20 trova l’allungo vincente (25-22), mentre nel tie-break Chieri è sempre avanti di un’incollatura e pone fine alla contesa sul 10-15. Migliori realizzatrici i due opposti, Anthouli (21 punti) e Grobelna (19).

Nei quarti di finale la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se la vedrà con le olandesi dello Sliedrecht, che dopo aver vinto 0-3 l’andata con le danesi dell’Holte si sono aggiudicate pure il ritorno (3-1). L’andata dei quarti fra Sliedrecht e Chieri si giocherà in Olanda, probabilmente il 14 o 15 febbraio. Il ritorno verrà disputato la settimana successiva al PalaRuffini di Torino, impianto che da qui in avanti ospiterà le partite casalinghe di Challenge Cup delle biancoblù perché il PalaFenera non ha i requisiti richiesti dalla CEV per le fasi finali.

I PROTAGONISTI-

Giulio Cesare Bregoli (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri)- «Sapevamo che qui sarebbe stato difficile perché qui l’ambiente è molto caldo, poi il Panathinaikos è una squadra che gioca, infatti secondo me il risultato dell’andata è stato un po’ troppo severo per le loro qualità. Siamo stati un po’ disattenti nel secondo set, forse rilassandosi un po’ dopo aver vinto il primo, calando nell’intensità di battuta e difesa. Siamo stati bravi a venirne fuori quando la partita poteva prendere una piega veramente difficile».

IL TABELLINO-

PANATHINAIKOS ATHENS – REALE MUTUA FENERA CHIERI 2-3 (14-25, 25-20, 19-25, 25-22, 10-15)

PANATHINAIKOS ATHENS: Chatziefstratiadou 8, Anae 18, Grothues 8, Papafotiou 3, Anthouli 21, Medic 10, Rogka (L), Palacio Mendoza, Merkouri, Nikologianni 3, Metaxa 1. Non entrate: Vasilantonaki, Politi (L), Arvanitopoulou. All. Kalmazidis.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 9, Bosio 4, Grobelna 19, Villani 17, Mazzaro 11, Weitzel 7, Spirito (L), Kone, Morello 1, Rozanski 4, Nervini 3, Storck 5. Non entrate: Fini (L), Butler. All. Bregoli.

ARBITRI: Milic, Gore.

NOTE – Durata set: 19′, 26′, 26′, 25′, 16′; Tot: 112′.