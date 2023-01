Challenge Cup: Chieri in casa del Panathinaikos per chiudere i conti

ATENE (GRECIA)- La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 affronta la trasferta di Atene dove affronterà la gara di ritorno degli ottavi di Challenge Cup (fischio d'inizio alle ore 20.15) con Panathinaikos. La squadra di Bregoli, forte del successo dell'andata per 3-0, parte da una posizione di privilegio rispetto alla formazione greca. A Villani e compagne basterà conquistare due set per superare il turno e conquistare i quarti della terza competizione europea. Superando questo turno la formazione di Bregoli si troverà di fronte la vincente dello scontro tra le danesi dell’Holte e le olandesi dello Sliedrecht (0-3 per le oranje all’andata).