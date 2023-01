Champions League: Novara si prende la vittoria a Potsdam

POTSDAM (GERMANIA)- Vittoria numero quattro in Champions League per la Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini, che si assicura l’aritmetica qualificazione alle prossime fasi della competizione; per sapere se saranno quarti di finale od ottavi di finale servirà l’ultimo match, in programma la prossima settimana in casa del Vakifbank Istanbul: chi vincerà lo scontro al vertice vincerà il girone, mentre chi perderà andrà al turno eliminatorio dedicato alle seconde e alla miglior terza della pool phase.

Potsdam in cambio con Nemeth opposta a Van Aalen, Cekulaev e Savic al centro, Savelkoel e Jasper in banda e Jegdic libero; Novara con Cambi in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Danesi centrali, Bosetti e Adams schiacciatrici e Fersino libero.

Novara fa il primo break con due muri di Cambi (1-3, poi 4-7) e scappa fino al 6-11 che costringe Potsdam al timeout, mentre le tedesche rientrano di slancio da 8-12 a 12-12 con due errori in attacco di Adams; Potsdam passa addirittura avanti (14-13) ma Ituma entra e va a segno due volte (15-15), poi due punti in fila di Bosetti (16-18) e un muro di Danesi (17-20) scavano il solco decisivo con Chirichella che allunga con due attacchi vincenti sul 20-23. Adams trova l’ace del 20-24 e un fallo di Cekulaev chiude il set sul 21-25.

Novara con Bonifacio in sestetto ma Potsdam parte forte (5-2) con il muro di Savic mentre Novara si affida ad Adams (tre punti in fila, di cui due a muro) per il 5-6 con le azzurre che sfruttano un alatro muro di Cambi per avviare il break (9-11) che vale il +3 a firma di Karakurt. Carcaces entra e inchioda una gran diagonale (11-16) Danesi a muro scappa via (13-20) mentre Lavarini cambia la diagonale principale; Bosetti in diagonale avvicina il traguardo (17-23), poi, dopo il punto di Karakurt (17-24), chiude il set in maniout sul 17-25.

Lavarini ruota ancora i centrali inserendo Chirichella, confermando anche Carcaces in banda, e le formazioni partono subito testa a testa con l’inerzia favorevole prima alle tedesche (4-3, ace di Nemeth) e poi alle azzurre (9-10, ace di Cambi) con Cekulaev (muro, 12-10) e Karakurt (gran diagonale, 12-12) che duellano. Il nastro spinge a terra l’ace di Nemeth (16-13), Potsdam va 18-14 ma Karakurt trascina le sue al nuovo -1 (18-17) e dopo il nuovo break tedesco (22-19) è Bonifacio, in primo tempo, a tenere in gioco le sue (23-22). Il set finisce con due punti di Nemeth e troppi attacchi non sfruttati dalle azzurre: 25-23.

Torna in sestetto Danesi per Chirichella ed è lei a firmare il 2-4 con Novara che va 2-6 e Potsdam che rientra -1 (5-6) prima del nuovo break firmato da Danesi (5-9) e Carcaces (5-11, ace). Potsdam fatica a reagire, Karakurt fa 6-13 in attacco, Bonifacio 8-16 in primo tempo mentre Savic prova a tenere in partita le sue con l’ace del 10-17. Il finale è uno show di Danesi che fa 10-20 in primo tempo e poi “replica” per l’11-22, firmando in attacco anche il punto che vale il match point, sul 12-24; chiude ancora lei, a muro, sul 13-25.

I PROTAGONISTI-

Stefano Lavarini (allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Bene il risultato, che ci permette di essere sicuri di passare la fase a gironi, che era un nostro obiettivo. non è stata una bella gara, siamo andate avanti a fasi alterne, specie nel primo e nel terzo set in cui abbiamo commesso troppi errori e abbiamo un po’ di fatica col muro-difesa sulla loro velocità. Ora pensiamo alla partita con Busto Arsizio, poi ci prepareremo per un’altra battaglia, in casa del Vakifbank ».

Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara)- « Sapevamo che serviva una vittoria piena e sebbene abbiamo lasciato un set a Potsdam penso che si possa essere soddisfatti, sia per i punti ottenuti e che ci servivano per la qualificazione, sia perché veniamo da un periodo molto intenso e qualche momento di calo durante il match penso sia fisiologico. Loro erano cariche, dopo il successo con il Vakifbank, questi tre punti sono importanti per la classifica e anche per darci ulteriore spinta ».

IL TABELLINO-

SC POTSDAM – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (21-25, 17-25, 25-23, 13-25)

SC POTSDAM: Savelkoel 6, Savic 7, Jasper 9, Van Aalen 3, Nemeth 21, Cekulaev 6, Jegdic (L), Leweling 1. Non entrate: Hetmann, Reesink (L), Maase, Emonts Weihenmaier, Dokic. All. Naranjo Hernandez.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 5, Adams 6, Bosetti 8, Chirichella 4, Danesi 13, Karakurt 22, Fersino (L), Giovannini, Battistoni, Ituma 3, Bonifacio 10, Carcaces Opon 10. Non entrate: Bresciani, Varela Gomez (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Rodriguez Machin, Aro.

NOTE – Durata set: 24′, 20′, 25′, 21′; Tot: 90′.

MVP: Ebrar Karakurt (Igor Gorgonzola Novara)