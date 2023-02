Cev Cup: il Thy di Abbondanza sbanca l' e-Work Arena

BUSTO ARSIZIO (VARESE) - Serata no per la e-work Busto Arsizio che davanti al pubblico amico, nell'andata dei Play Off di Cev Cup , si arrende 0-3 (20-25, 14- 25, 21-25) alle turche del THY Istanbul allenate da Marcello abbondanza. La prestazione delle farfalle è stat nettamente al di sotto degli standard abituali e questo ha permesso alle ospiti di prendere il sopravvento e di portare a casa una vittoria preziosissima che indirizza in maniera decisiva il discorso qualificazione. La formazione di Musso dovrà compiere un impresa al ritorno per riuscire a ribaltare una situazione gravemente compromessa.

Il THY si è presentato alla e-work arena senza il suo opposto titolare Van Rik (out per infortunio), ben sostituito da Polen Unver, la top scorer del match con 17 punti (45% in attacco con 2 muri). La brillante regia di Aydemir Akiol ha permesso a tutte le attaccanti di esprimersi al meglio: bene anche Orthmann (14 punti) e Kindon Rishel (10) e ottima prestazione di squadra a muro (11 contro i 7 della e-work).

Alla e-work non sono bastati i 13 punti di Omoruyi e gli 11 di Rosamaria.

Coach Musso ha provato durante la gara diverse soluzioni, mettendo in campo a tratti Monza e Battista sulla diagonale principale e inserendo Stigrot per Degradi, ma stasera il THY ha meritato la vittoria.

Match di ritorno a Istanbul martedì prossimo alle ore 18 locali: al Burhan Felek Voleybol Salonu serrvirà un'impresa a Olivotto e compagne che, per passare il turno dovranno vincere per 3-0 o 3-1 e aggiudicarsi anche il Golden Set.

Prossimo incontro per la UYBA la trasferta di campionato a Novara di sabato sera 4 febbraio (ore 19.30).

La e-work Busto Arsizio parte con Lloyd - Rosamaria, Olivotto - Zakchaiou, Degradi - Omoruyi, Zannoni (libero), il THY risponde con Aydemir - Unver, Maglio - Toksoy Guidetti, Orthmann - Kingdon Rishel, Yilmaz (libero).

Il primo set è equilibrato, ma la UYBA deve sempre inseguire nel punteggio. Il THY spinge con Orthmann (6 punti) e Unver (5), le farfalle rimangono vicine grazie agli spunti di Omoruyi (4 punti) e ai muri (5), ma alla fine commettono qualche ingenuità che favorisce il 20-25 delle turche.

Nel secondo set il THY parte ancora bene (1-5), la UYBA prova a reagire con Degradi e Rosamaria, ma l'ace di Orthmann porta al time-out di Musso (7-11). Il coach della e-work prova a mettere in campo Stigrot per Degradi (10-16), ma il team turco gioca in fiducia e corre veloce fino al 14-25 (ok Unvar con 5 punti; nel finale dentro Monza e Battista per Lloyd e Rosamaria).

Nel terzo set la e-work riparte con il 6+1 di inizio match ma il trend del match non cambia: Musso ferma il gioco sul 4-7, ma il THY questa sera è nettamente migliore in tutti i fondamentali. La e-work prova ancora a giocare con Monza - Battista e Degradi per Omoruyi, annulla 5 match ball ma alla fine cede 21-25 (per il THY ancora super Unver, 6 punti come Kingdon Rishel).

I PROTAGONISTI-

Marco Musso (Allenatore e-Work Busto Arsizio)- « Quando abbiamo incontrato difficoltà avremmo dovuto essere capaci di stare in campo e soffrire contro una squadra di primissimo livello, invece abbiamo provato soluzioni troppo complesse facendo saltare tutti i sitemi di gioco su cui siamo preparati e allenati. Abbiamo fatto una eccelletnte prova a muro, non buona invece in attacco e in difesa. Bravissimo l'opposto avversario, che ha giocato una straordinaria partita. A Istanbul sarà difficilissimo, ma lo sarebbe stato in ogni caso ».

Marcello Abbondanza (Allenatore Thy Istanbul)- « Sono molto contento, non solo per il punteggio. Avevamo un po' di problemi fisici ed eravamo un po' preoccupati prima della partita: Van Ryk non c'era, Unver aveva la febbre fino a ieri ma ha giocato una buonissima gara. Tutta la squadra ha fatto una partita tatticamente molto attenta e ha meritato la vittoria ».

IL TABELLINO-

E-WORK BUSTO ARSIZIO – THY ISTANBUL 0-3 (20-25, 14- 25, 21-25)

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista, Degradi 3, Lloyd 3, Monza, Montibeller 11, Lualdi ne, Stigrot 3, Colombo ne, Olivotto 7, Zannoni (L), Omoruyi 13, Zakchaoui 6, Bressan (L2). All. Musso-

THY ISTANBUL: Yilmaz (L2), Kayacan (L), Van Ryk ne, Ercan, Unver 17, Germen, Babat ne, Kingdon Rishel 11, Akin, Toksoy Guidetti 4, Orthmann 14, Demirel ne, Aydemir Akyol 5, Maglio 6. All. Abbondanza,.

ARBITRI: Meteizer (ROU) - Robles Garcia (ESP)

Spettatori: 1198

