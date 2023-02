Cev Cup: battaglia a Palazzo Wanny, la spunta Scandicci

FIRENZE- Il primo episodio dei Play Off di CEV Cup si conclude con una vittoria della Savino Del Bene Volley, che al termine di una sfida durata due ore e sette minuti si è imposta al tie break per la prima volta in stagione.

3-2 (25-21, 25-21, 24-26, 16-25, 15-11) il risultato finale della sfida contro le tedesche di Schwerin, che non si sono mai arrese ed hanno riaperto una gara che dopo due set sembrava vinta facilmente dalla Savino Del Bene Volley.

La squadra di Barbolini infatti dopo aver vinto i primi due set per 25-21, si è trovata in vantaggio anche di sei punti nella terza frazione (11-5), ma come detto Schwerin non si è data per vinta e ha pareggiato il conto dei set: conquistando 24-26 il terzo e 16-25 il quarto.

La Savino Del Bene Volley però, dopo aver perso tutti e quattro i tie break disputati in stagione, ha trovato la forza per conquistare l’ultimo set e la vittoria.

Coach Massimo Barbolini schiera il 6+1 titolare composto da Yao Di in regia, Mingardi come opposto, Belien e Washington come centrali, Zhu e Shcherban in banda, con Castillo come libero titolare.

Il Palmberg Schwerin di coach Koslowski scende in campo con Kästner come palleggiatrice, Yüzgenç nel ruolo di opposto, con White e Baijens a comporre il tandem di centrali, Ruddins e Alsmeier in banda e Pogany come libero.

Prima frazione di gioco molto equilibrata, con le due squadre che sono arrivate a braccetto fino al 14-14. Il primo break lo ha prodotto Schwerin, che si è portata in vantaggio di due punti (14-16), ma con un contro parziale la squadra di Barbolini ha prima pareggiato l’incontro e poi si è portata in vantaggio per effetto di una doppia di Kästner (17-16). Dopo un muro vincente di Belien la Savino Del Bene Volley è andata avanti sul +2 e coach Koslowski ha dovuto spendere il suo time out. Un altro muro di Belien ha prodotto il +3 per la Savino Del Bene Volley (19-16), un vantaggio che la squadra di Barbolini ha protetto ed ampliato fino al 25-21 messo a terra da Antropova.

Sempre equilibrato anche il secondo set, con un ancora una volta Schwerin in grado di portarsi in vantaggio di due punti (2-4). La Savino Del Bene Volley si è così trovata a rincorrere, ma con Zhu ha trovato il pareggio sul 9-9. Fino al 16-16 le due squadre si sono risposte colpo su colpo, poi la formazione di Barbolini ha allungato sul +2 con Antropova che, dopo un lungo scambio, è stata brava a mettere a terra il pallone del 18-16. Koslowski ha dunque chiamato un time out, ma la sua squadra è scivolata sul -4 (20-16). Il tecnico tedesco ha dunque dovuto chiamare un nuovo time out e ha ottenuto la reazione della sua squadra (20-18). Coach Barbolini ha così chiamato “tempo” per bloccare la rimonta dello Schwerin e la Savino Del Bene Volley al rientro in campo ha piazzato la fuga decisiva, chiudendo il set con una nuova imposizione per 25-21.

Nella terza frazione la Savino Del Bene Volley è balzata in vantaggio di tre punti con una schiacciata di Shcherban (5-2). Mingardi ha prodotto il +4 e Washington, con un ace, il +5, ma addirittura la Savino Del Bene Volley ha toccato anche il +6 con il 9-3 realizzato da Zhu. Con la Savino Del Bene Volley avanti di sei lunghezze (11-5) Koslowski ha dovuto ricorrere ad un time out, seguito da un parziale di tre punti realizzati dalla sua squadra. Schwerin ha accorciato fino al -3 e sul 16-13 Barbolini ha dovuto fermare la gara. Al ritorno in campo Shcherban ha messo a referto il muro vincente del 17-13, ma Schwerin è rimasta in partita. Portatasi sul -2 (18-16) la squadra tedesca ha costretto la Savino Del Bene Volley ad un nuovo time out. Con l’inerzia della sfida tutta per la squadra di coach Koslowski, il punteggio è tornato in parità sul 22-22. Schwerin ha poi fallito il primo set point, ma ha sfruttato al meglio il secondo con l’ace di Yüzgenç (24-26).

L’avvio del quarto set ha visto la Savino Del Bene Volley vogliosa di riscatto. La formazione di casa, con Mingardi e Zhu protagoniste, ha allungato fino all’8-4, obbligando Koslowski ad un nuovo time out. Dopo la pausa Schwerin ha ribaltato la gara, trovando il pareggio sul 9-9. A questo punto Schwerin non ha più lasciato il comando del set e la Savino Del Bene Volley è riuscita al massimo a riportarsi sul -2, ma mai oltre. Sul 12-14, con la squadra di Barbolini in rimonta, Koslowski ha infatti speso un saggio time out, che ha consentito alla sua squadra di allungare nuovamente fino al 15-19. Un +4 che Schwerin è stata in grado di ampliare fino al 16-25 firmato da White, con la squadra tedesca che ha così vinto il suo secondo set e prolungato la gara fino al tie break.

Da palpitazioni il quinto e decisivo set. White ha segnato il 2-4 e portato sul +2 le sue compagne, ma la Savino Del Bene Volley ha rimontato e raggiunto il 5-4 con Shcherban. Al cambio campo comunque è arrivato in vantaggio Schwerin, in grado di portarsi sul 6-8 con un punto firmato da Kästner. Sotto per 5-9 la squadra di Barbolini ha trovato un break di tre punti consecutivi ed ha pareggiato i conti sul 9-9. Koslowski ha dovuto obbligatoriamente far ricorso ad “tempo”, ma Zhu e Belien hanno portato sul +3 la Savino Del Bene Volley (13-10). La partita si è conclusa poco dopo con il 15-11 firmato da Zhu Ting.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Abbiamo vinto e giocavamo contro una squadra molto forte. Certo sarebbe stato meglio vincere 3-0, perchè avevamo creato tutti i presupposti e ci è mancato qualcosa. Dopo penso sia giusto guardare anche il bicchiere mezzo pieno, perchè dobbiamo ricordare che eravamo sotto 6-9 nel tie break e quindi probabilmente anche Schwerin sta pensando all’occasione che ha perso. Al di là di questo pensiamo alla partita di ritorno, sappiamo che sarà una gara difficilissima. Sarebbe stato un po’ più facile se avessimo vinto da 3 punti, ma abbiamo vinto e questo importante, anche se al ritorno dovremo giocare meglio. Adesso pensiamo a Casalmaggiore. Che sarà una sfida molto difficile e importantissima per la nostra classifica ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-SSC PALMBERG SCHWERIN 3-2 (25-21, 25-21, 24-26, 16-25, 15-11)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite n.e., Alberti 1, Belien 6, Zhu 22, Pietrini 1, Merlo (L2) n.e., Mingardi 15, Yao Di 1, Shcherban 15, Angeloni n.e., Washington 9, Antropova 10, Castillo (L1), Di Iulio. All.: Barbolini.

SSC PALMBERG SCHWERIN: Kästner 3, Ruddins 15, Pogany, Nestler, Alsmeier 21, Fernau, Hölzig, Neuhaus 1, Broekstra n.e., White 7, Baijens 16, Yüzgenç 20. All.: Koslowski.

ARBITRI: Tillmann (HUN) –Edholm (SWE)

NOTE-Durata set-28′, 25′, 29′, 26′, 19′ Tot: 127’