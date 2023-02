E' ufficiale: la Turchia rinvia tutti i match di pallavolo

ISTANBUL- Per decisione del Ministro della gioventù e dello sport Mehmet Kasapoglu, a cui si è allineata la Federazione di pallavolo, saranno sospese tutte le attività sportive previste in Turchia fino a data da destinarsi. Il provvedimento naturalmente è connesso al tragico terremoto che ha colpito le zone Kahramanmara?, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbak?r, Malatya, Ad?yaman, ?anliurfa e molte altre province. Due le squadre che sarebbero state protagoniste ad Istanbul, l' Igor Gorgonzola Novara nell’ultimo turno della fase a Gironi della Champions League, in casa del Vakifbank, e l’e-Work Busto Arsizio, nella gara di ritorno dei Play Off di Cev Cup sul campo del Thy di Marcello Abbondanza.