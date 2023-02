Champions League: Conegliano e Milano giocano l'ultima della fase a Gironi

ROMA- Mercoledì 8 febbraio si chiuderà, per due squadre italiane su tre, la fase a Pool di Champions League Femminile. Non scenderà purtroppo in campo l'Igor Gorgonzola Novara in casa del VakifBank Istanbul a causa del terribile terremoto che ha colpito la Turchia che ha portato al rinvio di tutte le competizioni sportive. Saranno impegnate nell'ultimo turno invece, la Vero Volley Milano che alle ore 20.00 ospiterà all’Allianz di Milano la Volero Le Cannet, e la la A.Carraro Imoco Conegliano che alle 20.30 affronterà al Pala Verde le polacche del Developres Rzeszow nell’ultima della Pool A. Rinviata, a seguito del terremoto la sfida al vertice della Pool C fra VakifBank Istanbul e Igor Gorgonzola Novara.

QUI VERO VOLLEY MILANO-

Due vittorie consecutive, in Europa contro le ucraine del Dnipro la scorsa settimana e in casa in Serie A1 contro Perugia sabato, motivano Orro e compagne a dare continuità al buon momento consapevoli che il terzo successo consecutivo sarebbe fondamentale per il passaggio diretto ai Quarti di Finale della manifestazione senza passare dal Play Off Round (Ottavi di Finale). Milano, leader del girone con 4 vittorie e 1 sconfitta, come le francesi di Le Cannet che sono dietro per meno punti realizzati (13 a 11), vincendo con qualunque tipo di risultato volerebbe alla fase finale da testa di serie, evitando così il pericoloso scontro con le formazioni più temibili degli altri raggruppamenti. Per farlo le italiane sanno che dovranno evitare i passaggi a vuoto avuti in Francia nella gara di andata (persa al tie-break complice anche l’ottima performance della formazione transalpina) ed esprimere la correlazione muro-difesa delle giornate migliori (domenica 19 muri di squadra, di cui 8 di Rettke, 3 di Stevanovic e 3 di Larson). Le rosa contano di farsi trascinare anche dall’entusiasmo della città di Milano, con l’esordio assoluto nella gara vinta contro il Blaj del 18 gennaio che aveva visto presenti quasi 5000 spettatori nell’impianto di Piazza Stuparich.

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO GASPARI-

« Ci giochiamo il primato e l’accesso diretto ai quarti di finale della CEV Champions League contro un avversario che all’andata ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo tornare ad alzare il livello, visto che anche in campionato se ci si appoggia su quanto di buono fatto si rischia di entrare in un momento negativo. All’andata loro hanno giocato una gara concreta, con una perfetta gestione del secondo tocco. A noi in Francia era invece mancato l’attacco e la gestione dei colpi. Con i loro attaccanti di palla alta bisognerà essere ordinati a muro, attenti in difesa e pratici nel contrattacco. Giocare azioni lunghe contro una squadra giovane e fisica come Le Cannet può diventare difficile ».

QUI A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-

E’ il sesto e ultimo match del Girone A di Cev Champions League per le Pantere, che domani al Palaverde chiudono alle 20.30 la loro pool di qualificazione. Di fronte la prima in classifica A.Carraro Imoco Conegliano (5 vittorie, 15 punti) e la seconda, le polacche del Developres Rzeszow (4 vinte/1 persa, 11 punti). Già sicure del primo posto e della qualificazione ai quarti, le Pantere giocano per fare bottino pieno anche domani, visto che punti e set conquistati contribuiscono a formare il ranking che deciderà gli accoppiamenti e il tabellone dei quarti di finale. All’andata il 10 gennaio in Polonia vinse la squadra italiana in rimonta, dopo aver perso nettamente il primo set (25-16), l’unico set perso finora nella competizione, ci fu la rimonta di Gray (24 punti, top scorer) e compagne che chiusero 3-1.

LE PAROLE DEL TECNICO DANIELE SANTARELLI-

« Resovia sta giocando un ottima stagione sia nel campionato polacco sia nella competizione europea. Anche all’andata ci hanno messo in difficoltà, quindi ci prepariamo per una partita che non sarà facile. Però noi vogliamo continuare a vincere per finire bene il girone e terminare con il maggior numero di punti possibile. Giochiamo in casa nostra dopo tante trasferte e cercheremo di sfruttare al meglio il fattore campo. La Coppa Italia ci ha assorbito molto a livello di energie fisiche e mentali, ma me lo aspettavo perchè c’era un livello molto alto e sono state gare impegnative sotto tutti i profili. Poi abbiamo giocato subito con due trasferte lunghe e due match impegnativi, penso sia fisiologico e umano avere un calo, compensato però dal grande carattere e dalla compattezza della squadra che ci ha consentito di portare a casa ugualmente il risultato. Stiamo anche cercando di gestire gli acciacchi, il mese di febbraio senza impegni-clou ci servirà in questo senso anche per sistemare fisicamente chi ha qualche problema, senza fretta. In questa settimana rientreranno sia Fahr che Pericati, siamo contenti di come stiamo lavorando in armonia squadra e staff nella gestione delle varie situazioni ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE- 6th ROUND – 6a GIORNATA –

Mercoledì 8 febbraio ore 20.00

Vero Volley Milano- Volero Le Cannet

Mercoledì 8 febbraio ore 20.30

A.Carraro Imoco Conegliano- Developres Rzeszow