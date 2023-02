Cev Cup: Modena vicina alle semifinali, espugnata Lubiana

LUBIANA (SLOVENIA)- La Valsa Modena si porta a casa una vittoria piena dal campo di Lubiana imponendosi per 1-3 (18-25, 25-17, 16-25, 22-25) contro gli sloveni in virtù di una palese superiorità tecnica messa sul campo di gioco per tre set con in mezzo il black out collettivo nel secondo che ha permesso ai padroni di casa di pareggiare momentaneamente i conti. Nella serata da circoletto rosso la prestazione di Tommaso Rinaldi, autore di 20 punti, di Sanguinetti (89% in attacco) e di Lagumdzija che ha messo a terra 17 palloni vincenti. Il ritorno mercoledì 15 al Pala Panini dove la squadra di Giani è chiamata a chiudere i conti per staccare definitivamente il pass per le semifinali.