Champions League: Conegliano batte Resovia e chiude a punteggio pieno

TREVISO -Dopo il minuto di silenzio per le vittime del terremoto sul suolo turco, che ha preceduto l'inizio dell'ultima partita della fase a Pool, prende il via il match al Palaverde e i sestetti vedono scendere in campo per l’A.Carraro Imoco Conegliano capitan Wolosz con Haak, le centrali De Kruijf e Fahr, schiacciatrici Gray e Robinson Cook, libero De Gennaro. Il Developres Rzeszow, allenata dal francese Antiga, vecchia gloria del volley d’oltralpe, parte con Wenerska-Orvosova, Blagojevic-Kalandadze, Jurczyk-Centka, libero Szczyglowska.

L’inizio gara fa vedere le qualità della squadra polacca che tiene testa con energia alla squadra di casa (8-8). Le Pantere stringono le maglie a muro, Robin De Kruijf inaugura la serie, poi con il contrattacco Conegliano allunga (13-9), ma il Resovia si fa sotto con le battute di Kalandadze e le botte di Orvosova (13-11). L’A.Carraro Imoco però non molla la presa e rimane avanti grazie alla difesa e al buon contributo della rientrante Fahr al centro (16-13). La capitana Asia Wolosz insiste sulle sue centrali, De Kruijf e Fahr continuano a macinare punti (11 in coppia nel set!), ma il Develpores risponde bene e resta minacciosa in scia (19-17), con Kalandadze protagonista da posto 4 (7 punti nel set). Ci vuole una doppietta a muro di una Sarah Fahr scatenata (7 punti nel set con 5 muri!) per allungare (22-18) e time out di coach Antiga. Ormai però le Pantere di casa hanno preso il ritmo giusto e arriva puntuale la chiusura di Kelsey Robinson Cook per il 25-20 finale.

Nel secondo set parte subito bene l’A.Carraro Imoco con un muro di Haak e Kathryn Plummer brava dopo due difese di Wolosz e De Gennaro a siglare i punti del primo allungo: 6-2 e time out delle polacche. Sul 10-6 bel rush di Resovia con muro, difesa e un’ottima Orvosova che riavvicina pericolosamente la squadra ospite (11-10). La regista gialloblù Woloszdecide che è il momento di aprire il gioco e trova ottime soluzioni di Haak (8 punti nel set con 2 muri e il 55%) e Plummer (6 punti, 1 ace nel set), poi una super difesa di De Kruijf spiana la strada all’ulteriore break (14-10) che lancia nuovamente le campionesse del Mondo. Bella Haak ha preso ritmo, Conegliano mette anche pressione aumentando il voltaggio della battuta e l’A.Carraro Imoco scappa via decisa (16-11). Sarà il break decisivo, poi incrementato ancora dai guizzi a muro di Haak, alla verve di Lubian (entrata nel finale insieme a Samedy) e al “solito” ace di Fede Squarcini che appena entrata impiomba il 25-17. Pantere avanti 2-0.

Dopo un inizio di terzo set molto equilibrato, sull’11-10 arriva la “sgasata” delle Pantere che accelerano decise: inizia un primo tempo imperioso di Marina Lubian, poi Kat Plummer è implacabile dopo le difese di De Gennaro e Cook e il vantaggio si dilata fino al 17-11. Una volta rotto l’argine, il Resovia non riesce più a rispondere alle sollecitazioni gialloblù, ora tocca a Robinson Cook mettere giù palloni in serie insieme alle centrali: una vivace Lubian e una De Kruijf che si conferma in gran forma passano con regolarità e Conegliano diventa irraggiungibile (23-14). La chiusura è di Asia Wolosz, che contro le sue connazionali firma il 25-16 che chiude i giochi per la gioia del pubblico del Palaverde.

Una vittoria importante che consente all’A.Carraro Imoco Conegliano di avere un posto tra le teste di serie in vista degli accoppiamenti dei quarti di finale.

I PROTAGONISTI-

Asia Wolosz (A.Carraro Imoco Conegliano)- « Come sempre dovevamo mettere tanta concentrazione e lo abbiamo fatto giocando sicuramente meglio di quanto successo nella partita di andata, quando abbiamo perso anche un set. Sicuramente oggi volevamo fare una bella partita. Abbiamo tenuto il nostro ritmo, non abbiamo giocato la miglior pallavolo ma per è stato sufficiente come abbiamo giocato. Abbiamo commesso pochi errori, siamo state ordinate ed abbiamo tenuto sempre sotto controllo la partita. Ora non ci distraiamo e pensiamo subito a Cuneo. Intanto passiamo come prime, è stata dura soprattutto per i tanti impegni ravvicinati che abbiamo affrontato, ma ci siamo prese quello che volevamo ».

IL TABELLINO-

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-DEVELOPRES RZESZOW 3-0 (25-20,25-17,25-16)

A.CARRARO IMOCO: Wolosz 2, Haak 15, Gray NE, Plummer 14, Fahr 8, De Gennaro, De Kruijf , Squarcini 1, Lubian 5, Robinson Cook 6, Gennari, Pericati ne, Coba ne. All.Santarelli

DEVELOPRES RZESZOW : Szczyglowska, Bagrowska, Blagojevic 4, Obiala 2, Centka 1, Wenerska 1, Rapacz 1, Orvosova 8, Przybyla ne, Slagowska 3, Kalandadze 16, Jurczyk 3, Binczycka 1. All.Antiga

ARBITRI: Akinci (Tur) e Marelo (Ser)

NOTE.Durata set: 24′,23′,23′

Spettatori: 2113