Challenge Cup: bissa il successo sullo Sliedrechet e va in semifinale

TORINO - La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vola in semifinale superando 3-1 (25-15; 22-25; 25-21; 25-15) le olandesi dello Slidrechet nella gara di ritorno dei Quarti di Finale di Challenge Cup, bissando il successo della partita di andata, conquistandosi la doppia sfida che la opporrà alle tedesche dello VfB Shul Thüringen, vittoriose con un doppio 3-1 sulle ceche del VK Prostejov, per entrare in finale.

La partita si è gioctata nel rinnovato Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini) dove il 13 ottobre 2019, mentre i lavori di ampliamento del PalaFenera venivano ultimati, Bregoli, Grobelna, Bosio e Mazzaro hanno fatto il loro debutto ufficiale in biancoblù (Chieri-Perugia 3-1, prima di campionato 2019/2020).

La squadra di Bregoli, Dopo lo 0-3 ottenuto mercoledì scorso in Olanda, Chieri chiude il discorso qualificazione con lo Slidrechet sul parziale di 2-1 grazie alla conquista di primo e terzo set.

Bregoli conferma cinque settimi della formazione dell’andata. Le novità sono Butler al centro con Mazzaro e Villani in banda con Rozanski; con loro la diagonale Bosio-Grobelna e il libero Spirito. Dall’altra parte della rete le due novità di coach Bezemer sono la centrale Kjosas e la schiacciatrice Joosten.

Il primo set, senza storia, scivola via veloce e termina con un eloquente 25-15.

Nel secondo parziale le biancoblà si trovano da subito a inseguire (5-8, 12-16) e, dopo aver riagguantato la parità a 19, cedono 22-25.

Nel terzo set si parte con la conferma in campo di Nervini, subentrata nel finale del set precedente a Rozanski uscita a causa di un leggero infortunio; inoltre al centro c’è Weitzel al posto di Butler. Dopo una partenza di nuovo contratta (5-8) Chieri cambia passo e trascinata proprio da Nervini (chiuderà il set con 6 punti e il 55% in attacco) si aggiudica la frazione 25-21.

Nel quarto set Bregoli lancia Morello, Storck, Kone e Fini, con la conferma di Nervini e il rientro di Butler e Rozanski. Le biancoblù prendono da subito un buon margine e fanno scendere i titoli di coda sul 25-15.

Migliori realizzatrici del match sono due laterali dello Sliedrecht, la schiacciatrice Jolijn De Haan e l’opposto Vos con 19 e 18 punti. In casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 le top scorer sono Villani e Storck, uniche due in doppia cifra con 13 e 12 punti.

I PROTAGONISTI-

Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)-«Sapevamo che era una partita ostica, loro sono giovani, hanno tanta voglia di giocare e oggi l’hanno dimostrato. Penso che siamo state particolarmente brave, direi per una volta soprattutto noi che veniamo dalla panchina: entrare non è semplice, figuriamoci se ci giochiamo qualcosa di così importante. Il tifo ha fatto la differenza, il pubblico era tutto dalla nostra parte, è stato davvero bello».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-SLIEDRECHT SPORT 3-1 (25-15; 22-25; 25-21; 25-15)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 1, Grobelna 8, Mazzaro 9, Butler 9, Villani 13, Rozanski 8; Spirito (L); Morello 1, Nervini 8, Storck 12, Weitzel 3, Kone, Fini (L). N. e. Cazaute. All. Bregoli; 2° Piazzese.

SLIEDRECHT SPORT: Rahangmetan 2, Vos 18, Stevens 4, Kiosas 7, Jolijn De Haan 19, Joosten 7; Rekar (L); Eline De Haan, Mourits 1. N. e. Cnossen, Lukenduk, Bijlsna. All. Bezemer; 2° Martijn.

ARBITRI: Adamczyk (Polonia) e Grellier (Svizzera)..

NOTE- Durata set: 19′, 25′, 24′, 18′ Tot: 96’

Spettatori: 2370