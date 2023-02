Cev Cup: domani il ritorno dei Quarti per Modena e Piacenza

QUI VALSA MODENA-

Situazione decisamente alla portata per la Valsa Group Modena, grazie al successo maturato in quattro set alla Sportna Dvorana Tivoli di Ljubljana della scorsa settimana: alla formazione di Andrea Giani basta vincere due set nella gara di ritorno per approdare alle Semifinali. I gialli tornano dunque al PalaPanini dopo il successo interno ottenuto in quattro set contro Taranto nell’8a di ritorno di SuperLega Credem Banca, e nel palazzetto modenese continuerà la raccolta fondi per le vittime del terremoto in Turchia e Siria iniziata domenica, come ricordato oggi in conferenza stampa dall’opposto turco Adis Lagumdzija, protagonista nella gara di andata con 17 punti.

In caso di passaggio del turno, la Valsa Group Modena incontrerebbe in Semfinale o i cechi del CEZ Karlovarsko, terzi nel girone di Champions di Trento, o i polacchi dello PGE Skra Belchatow, coi secondi chiamati a ribaltare il 3-2 subito in Repubblica Ceca, mentre Piacenza incontrerebbe la vincente del “derby belga” tra Knack Roeselare, terzo nella Pool di Civitanova, e il Greenyard Maaseik.

LE PAROLE DI DI ADIS LAGUMDZIJA-

« Nelle partite con Lubiana e Taranto siamo riusciti ad alzare il nostro livello, ma non ci fermiamo e sappiamo di avere davanti una serie di partite importanti per andare avanti in CEV e arrivare più in alto possibile in regular season. Siamo pronti ad affrontare questo momento decisivo della stagione, guardandoci in campo si vede che siamo carichi. A livello personale sono felice, voglio continuare così e ci tengo a fare molto bene anche quando inizieranno i play-off. Sicuramente non ci aspettavamo di essere secondi a questo punto della stagione, ma ci abbiamo creduto fin dall’inizio e ce lo meritiamo, dobbiamo continuare così per mantenere la posizione. Lubiana è una squadra forte che all’andata non è riuscita a esprimersi al top, ma sappiamo che verranno a Modena per vincere e noi vogliamo conquistare i due set che ci servono per passare il turno. Domani sera in occasione della partita continuerà la raccolta fondi per le vittime del terremoto in Turchia e Siria iniziata domenica, nell’atrio del palazzetto ci sarà un luogo per le donazioni, anche una piccola offerta può fare la differenza in questa drammatica situazione ».

QUI BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA-

Strada in salita ma non compromessa quella della Bluenergy Daiko Volley Piacenza, che nella gara di andata ha subito la prima sconfitta della sua storia europea. Biancorossi costretti a vincere per qualificarsi alla Semifinale della manifestazione, nella gara di andata una settimana fa in terra francese ad imporsi per 3-1 (23-25, 25-23, 25-22, 25-20) è stata la squadra di casa del Montpellier HSC VB. Dopo la vittoria con Milano nell’ultimo turno di SuperLega Credem Banca, la Gas Sales è tornata ieri pomeriggio in palestra con una seduta di lavoro, quindi oggi pomeriggio lavoro tecnico e domani rifinitura. Per la Società biancorossa, quella di domani è l’ottava sfida in Europa nella sua breve storia, dove Brizard e compagni dovranno vincere 3-0 o 3-1 ed aggiudicarsi anche il Golden Set per passare il turno, mentre qualsiasi altro risultato promuoverebbe i francesi.

LA PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO ALESSANDRO FEI-:

« Dobbiamo prepararci ad una gara lunga visto che se vogliamo passare il turno dovremo giocare e vincere anche il Golden set. Una gara in cui conterà la tecnica ma soprattutto la testa, l’approccio che riusciremo ad avere alla partita sarà determinante. La squadra è in salute, l’appoggio del nostro pubblico sarà importante, ci aspetta una gara difficile anche per il valore degli avversari, siamo pronti per giocarci tutte le nostre carte ».

CEV CUP 2023 – 4TH FINALS, AWAY MATCHES-

Mercoledì 15 febbraio 2023, ore 20.30-

Valsa Group Modena – ACH Volley Ljubljana (SLO) Arbitri: Alin Mateizer, Katarzyna Sokol

Andata: ACH Volley Ljubljana – Valsa Group Modena 1-3 (18-25, 25-17, 16-25, 22-25)

Mercoledì 15 febbraio 2023, ore 20.30-



Bluenergy Daiko Volley Piacenza – Montpellier HSC VB (FRA) Arbitri: Slobodan Kovacevic, Marco Van Zanten

Andata: Montpellier HSC VB – Bluenergy Daiko Volley Piacenza 3-1 (23-25, 25-23, 25-22, 25-20)