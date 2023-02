Cev Cup: Modena vola in scioltezza in semifinale

MODENA- Marcia trionfale per la Valsa Modena che ha superato 3-0 (25-16, 25-16, 25-20), senza particolari problemi il Volley Ljubljana, bissando il 3-1 dell’andata, conquistando la semifinale di Cev Cup. Una prova di grande concentrazione per gli uomini di Giani, contro un avversaria certamente inferiore ma comunque insidiosa. I gialloblu attendono ora di sapere il nome dell’avversaria che uscirà dalla sfida in programma domani tra il PGE Skra Belchatow e il CEZ Karlovarsko (quest’ultima formazione ha vinto l’andata per 3-2).

Per conoscere la sua prossima avversaria la Valsa Group dovrà attendere domani, quando si affronteranno PGE Skra Belchatow e CEZ Karlovarsko nella gara di ritorno (all’andata 3-2 per i cechi).

Modena inizia il match col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Lubiana comincia con Todorovic al palleggio, Gjorgiev opposto, Kok-Sestan martelli, Masulovic-Videcnik centrali e Kovacic libero.

Parte forte Modena che si porta sull’8-4 con un’ottima gestione del side-out. Non si fermano Bruno e compagni che arrivano al 15-11. Arrivano al 24-14 i gialli con Sala, La Valsa Group chiude 25-16 il parziale. Nel secondo set parte di nuovo forte Modena che si porta sull’11-9. Spacca il parziale Modena con le battute di Lagumdzija e Sanguinetti e le pipe di Ngapeth, 17-14. Non si ferma la Valsa Group che chiude il set 25-16 e si assicura un posto in semifinale. Nel terzo parziale, che vale il 3-0, Modena chiude 25-19.

I PROTAGONISTI-

Nicola Salsi (Valsa Modena)- « Siamo entrati in campo con l’idea di passare il turno e passarlo bene, abbiamo affrontato il match determinati e direi che si è visto perché abbiamo lasciato poco spazio all’avversario. Credo che sia nostro dovere far vedere che il lavoro fatto fino ad ora è servito, dimostriando di essere cresciuti parecchio. Anche nell’approccio alla partita siamo migliorati, e adesso ci aspetta il bello perché siamo in semifinale e lavoreremo per quello ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – ACH VOLLEY LJUBLJANA 3-0 (25-16, 25-16, 25-20)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 0, Marechal 3, Gollini (L), Sanguinetti 5, Stankovic 6, Ngapeth 6, Sala 9, Krick 5, Lagumdzija 8, Rousseaux 4, Bossi 2, Salsi 0, Rossini (L), Rinaldi 5. All. Giani.

ACH VOLLEY LJUBLJANA: Mejal 1, Sket 2, Masulovic 0, Todorovic 1, Koncilja 2, Sestan 9, Kovacic (L), Gjorgiev 5, Videcnik 1, Kok 5, Sen 2. N.E. Bosnjak. All. Gacic. –

ARBITRI: Mateizer, Sokol.

NOTE – durata set: 24′, 22′, 22′; tot: 68′.