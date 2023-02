Cev Cup: per Scandicci buona la prima a Potsdam

POTSDAM (GERMANIA)- Passaggio alla semifinale quasi in cassaforte per la Savino Del Bene Scandicci che esce dal difficile campo di Potsdam con una netta vittoria 0-3 (27-29, 24-26,19-25) che regala alla formazione di Barbolini un bel pezzo di qualificazione. Non è stata una passeggiata per le toscane che nei primi due set hanno dovuto lottare per spuntarla in entrambi i casi ai vantaggi dopo delle sostanziose rimonte. Decisive Zhu (20 punti a tabellino) e Antropova (14) che hanno risolto in maniera brillante le situazioni sottorete ma tutta la squadra ha dato il massimo dimostrando per intero tutte le sue grandi potenzialità.

Con cuore, grinta, carattere ed un contributo di tutto il roster, la Savino Del Bene Scandicci si impone 3-0 in casa dello SC Potsdam e si aggiudica la gara d’andata dei quarti di finale di CEV Cup.

Ora la Savino Del Bene Volley tornerà a concentrarsi sul campionato e sulla sfida del week end contro Milano, il primo marzo poi sarà il momento della gara di ritorno con Potsdam, per completare l’opera iniziata in Germania.

Lo SC Potsdam di coach Guillermo Naranjo Hernández scende in campo con van Aalen come palleggiatrice, Németh nel ruolo di opposto, con Savi? e Cekulaev a comporre il tandem di centrali, Jasper e Emonts in banda e Jegdi? come libero.

Coach Massimo Barbolini cambia invece il suo 6+1 titolare rispetto all’ultima sfida di campionato e si affida a Yao Di in regia, Antropova come opposto, Belien e Washington come centrali, Zhu Ting e Pietrini in banda, con Castillo come libero titolare.

Partenza a razzo per Potsdam, che passa subito al comando per 3-0. Barbolini chiama subito un time out per fermare la fuga tedesca, ma Potsdam arriva comunque sul +4 (5-1). Washington in fast e Zhu Ting con un ace consentono alla Savino Del Bene Volley di accorciare sul 5-3. Un errore al servizio di Belien restituisce il +4 a Potsdam (12-8), mentre poco dopo un attacco di Jasper fa scivolare la Savino Del Bene Volley fino al -5 (15-10). Barbolini spende un nuovo “tempo” ed effettua il cambio di diagonale, inserendo Di Iulio e Mingardi per Antropova e Yao Di. Lentamente la Savino Del Bene Volley inizia la sua rimonta: Pietrini segna il 16-12, Belien in fast confeziona il mani out del 17-14 e Zhu invece piazza il colpo del -2, obbligando il Potsdam al suo primo time out (17-15). Potsdam ha la forza di produrre un nuovo allungo e con Nemeth firma il +4 (20-16), Zhu Ting però ha altre idee: la cinese firma tre punti consecutivi e porta la Savino Del Bene Volley sul -1. Il primo pareggio del set arriva sul 20-20, mentre il primo vantaggio per la squadra di Barbolini arriva sul 21-22. Il finale di set è combattuto punto a punto, la Savino Del Bene non riesce a sfruttare tre set point, ma comunque fa sua la prima frazione: Washington piazza il muro del 27-28, poi Potsdam commette il decisivo errore in attacco (27-29).

Anche nel secondo set Potsdam parte meglio e passa al comando per 4-0. Stavolta la Savino Del Bene Volley riesce però ad arrivare velocemente al pareggio: Antropova firma il 4-2, Pietrini con due ace consecutivi acciuffa il pari (4-4). Potsdam chiama un “tempo”, ma la Savino Del Bene Volley trova il +2 con un ace di Antropova (6-8) e poi produce un allungo di tre punti consecutivi con Antropova, Pietrini e Zhu (10-15). Potsdam non può che spendere un nuovo time out, ma l’avanzata della Savino Del Bene Volley non si arresta e Zhu mette a terra l’11-17. Potsdam non si arrende e torna sul -3 (14-17), così tocca a Barbolini fermare la gara con un time out. In uscita dalla pausa il Potsdam si porta nuovamente in parità, agganciando la Savino Del Bene Volley con il muro del 18-18 realizzato da Savic. La formazione tedesca passa anche al comando con il punto del 20-19 messo a segno da Emonts e coach Barbolini deve giocarsi il secondo time out. Pietrini pareggia i conti sul 20-20, ma due punti in rapida successione portano nuovamente avanti il Potsdam (22-20). Belien e gli errori in attacco di Potsdam riportano il risultato in parità (23-23), mentre il contro-sorpasso arriva a muro (23-24). Dopo il pareggio di Potsdam sul 24-24 è Belien a portare nuovamente avanti la Savino Del Bene Volley (24-25). Il set si chiude nello scambio successivo, con un errore in attacco che regala il 24-26 alla formazione di Barbolini.

Per una volta è la Savino Del Bene Volley a partire bene ed a portarsi subito al comando del terzo set (1-5). Coach Naranjo Hernández ferma il set e la sua squadra inizia una rimonta che arriva fino al 5-6. La Savino Del Bene Volley reagisce con il 5-7 segnato da Zhu, mentre Washington in fast mette a terra il 6-9. Potsdam produce il suo massimo sforzo e ritorna fino al -1 con l’ace di van Aalen a fissare il 10-11. Barbolini chiama “tempo”, ma Potsdam al rientro in campo trova il pari (11-11). Nel momento del bisogno risponde ancora presente Yvon Belien, che segna l’11-12 e l’11-13. Nuovamente sotto di quattro punti (11-15) è Potsdam a ricorrere ad una time out e la formazione tedesca, dopo l’interruzione, si riporta sul -1 (15-16). La Savino Del Bene Volley resiste al ritorno delle avversarie e con il muro vincente di Mingardi va sul 17-20. Sempre a muro Antropova produce il punto del 19-23, poi la Savino Del Bene Volley non si volta più indietro e si impone 19-25 conquistando la partita.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Il commento non può essere che positivo e deriva dal risultato che abbiamo ottenuto. Ce ne veniamo via con tre punti da un campo difficile, tre punti ottenuti contro una squadra di valore e che ha giocato tutta la partita bene. Per fortuna nei momenti determinanti loro sono stati un po’ meno bravi di noi, sono calati ed hanno fatto qualche errore sui palloni importanti. Noi avevamo sbagliato in precedenza, soprattutto all’inizio. Questo ci deve servire da lezione per la gara di ritorno, dove ripartiremo da un buon vantaggio, ma c’è sempre una sfida da vincere. Cogliamo gli insegnamenti che possiamo trarre da questa partita e prepariamoci per il ritorno e per un’altra sfida difficile ».

IL TABELLINO-

SC POTSDAM – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (27-29, 24-26, 19-25)

SC POTSDAM: Savic 9, Jasper 8, Van Aalen 4, Nemeth 17, Cekulaev 4, Emonts Weihenmaier 4, Jegdic (L), Leweling, Savelkoel 4. Non entrate: Hetmann, Reesink (L), Maase, Dokic. All. Naranjo Hernandez.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Belien 10, Zhu 20, Pietrini 8, Yao, Washington 7, Antropova 14, Castillo (L), Merlo, Mingardi 3, Di Iulio. Non entrate: Sorokaite, Alberti, Shcherban, Angeloni (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Willems, Balandzic.

NOTE – Durata set: 32′, 27′, 23′; Tot: 82′.