Challenge Cup: Chieri ad un passo dalla finale

Il successo delle biancoblù in Germania è più sudato di quanto potrebbero far pensare il risultato finale e i parziali dei tre set vinti tutti a 17. Il Suhl ha confermato la sua spiccata attitudine difensiva lottando pallone su pallone per lunghi tratti del match, mollando un po’ la presa soltanto nei scambi finali.

In campo con la diagonale Bosio-Grobelna, la coppia centrale Mazzaro-Weitze, Cazaute e Rozanski in banda, Spirito libero, le ragazze di Bregoli sono partite fortissimo nel primo set trovandosi a condurre 5-12 (fast di Mazzaro), per subire il ritorno della padrone di casa a 13-14, e allungare di nuovo nel finale fino al 17-25 di Grobelna.

Nel secondo set le chieresi hanno quasi sempre condotto di un’incollatura, ma il punteggio è rimasto in bilico fino al 17-18, quando con un parziale di 0-7 la frazione si è di nuovo chiusa 17-25.

Il terzo set è stato quello dall’andamento più lineare, con le biancoblù subito avanti e sempre in controllo: 4-8, 7-11, 9-15, 11-19, 14-22. Ottenuta la prima palla match con Rozanski (15-24), Chieri ha infine fatto scendere i titoli di coda al terzo tentativo con Grobelna (17-25).

Migliori realizzatrici dell’incontro Grobelna e Cazaute con 15 e 14 punti, mentre nel Suhl spiccano i 12 punti di Brown.

I PROTAGONISTI-

Camilla Weitzel (Reale Mutua Fenera Chieri)- «E’ stato bellissimo tornare a giocare qui, e sono davvero felice per come abbiamo interpretato la partita»,

IL TABELLINO-

VFB SUHL THURINGEN – REALE MUTUA FENERA CHIERI 0-3 (17-25, 17-25, 17-25)

VFB SUHL THURINGEN: Harbin 5, Delic 1, Kutlesic 5, Brown 12, Fidon Lebleu 7, Ewert, Bamba (L), Hodanova 3, Liu 1, Kindermann 4. Non entrate: Laakkonen. All. Hollosy.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 14, Rozanski 9, Bosio 2, Grobelna 15, Mazzaro 8, Weitzel 7, Spirito (L), Morello, Storck. Non entrate: Fini (L), Nervini, Villani, Butler, Kone. All. Bregoli.

ARBITRI: Souto Jimenez, Parvanova.

NOTE – Durata set: 22′, 28′, 21′; Tot: 71′.