Coppa Italia: domani si giocano le semifinali

Sabato, alle 15.30, il via alla due giorni tricolore spetta ai campioni uscenti della Sir Safety Susa Perugia e alla Gas Sales Bluenergy Piacenza per il remake della Semifinale 2021/22 vinta dagli umbri, ancora imbattuti nei 9 precedenti con gli emiliani in coppa e in campionato. I Block Devils, mattatori della Regular Season e all’inseguimento della quarta Coppa Italia, nel primo turno al PalaBarton hanno eliminato in tre set Cisterna, formazione sconfitta anche domenica in campionato con lo stesso risultato. Gli uomini di Andrea Anastasi hanno vinto tutte le gare stagionali lasciando solo 1 punto per strada dall’inizio del torneo. Sul fronte opposto c’è una formazione rigenerata con il ritorno in campo di tutti i suoi campioni e il rinnovo contrattuale di Lucarelli per un altro anno, ma con l’amaro in bocca per la rimonta subita al tie break sul campo dell’Eurosuole Forum contro la Cucine Lube. Un passo indietro, seppur lottando fino alla fine, dopo essersi trovata sul 2 a 0. Sospiro di sollievo per lo staff di Massimo Botti sul fronte Leal. Gli approfondimenti diagnostici hanno escluso fratture alla caviglia dopo la caduta in campo. Da sogno la qualificazione della Gas Sales alle Semifinali grazie al tie break vincente a Verona. il sestetto piacentino, che in bacheca vanta una Coppa di A2, vuole lasciare il segno.



Un assaggio dello spettacolo in serbo per le Semifinali della coppa con la coccarda tricolore lo hanno già avuto i 5.000 spettatori che domenica in Lombardia hanno seguito la maratona al tie break con vittoria esterna in rimonta dell’Itas Trentino sull’Allianz Milano al termine di una gara di Regular Season a lungo condotta dai padroni di casa. Le due squadre, sabato alle 18.00, concedono il bis, ma questa volta nella Capitale per giocarsi in gara unica l’accesso alla Finale Del Monte® Coppa Italia. Tra l’altro si tratta di un altro remake, perché le due squadre si sono fronteggiate anche nella passata edizione del torneo, sempre in Semifinale, con successo dei dolomitici. Se l’Itas si è guadagnata il pass per il secondo turno violando Modena in quattro set, l’impresa dell’Allianz non è stata da meno. Per il secondo anno di fila i meneghini hanno estromesso Civitanova dalla Final Four di Coppa Italia con il punteggio di 3-1 all’Eurosuole Forum. Due exploit che certificano la crescita del Club ambrosiano. Nel weekend della F4 la formazione di Angelo Lorenzetti sogna di alzare al cielo la quarta Coppa Italia della sua storia, mentre il collettivo di Roberto Piazza ha già bissato il massimo risultato, ovvero l’approdo in Semifinale, e vuole continuare a stupire.

LE DUE SEMIFINALI-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 9 (9 successi Sir Safety Susa Perugia)

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: 1 – Semifinale 2021/22 (Sir Safety Conad Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1).

EX: nessuno

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Oleh Plotnytskyi - 23 punti ai 200, Sebastian Solé - 2 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Luka Basic - 6 punti ai 100, Edoardo Caneschi - 9 punti ai 100, Francesco Recine - 10 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In Coppa Italia: Wilfredo Leon Venero - 34 punti ai 300 (Sir Safety Susa Perugia); Francesco Recine - 13 punti ai 100, Robertlandy Simon - 7 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Yuri Romanò - 2 ace ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).





La storia di Perugia in Coppa Italia



11 partecipazioni (esclusa edizione 2022/23):

10 in Coppa Italia A1 nelle stagioni 2021/22 (vittoria in Finale contro l’Itas Trentino), 2020/21 (sconfitta in Finale dalla Cucine Lube Civitanova), 2019/20 (sconfitta in Finale dalla Cucine Lube Civitanova), 2018/19 (vincente in Finale contro la Cucine Lube Civitanova), 2017/18 (vincente in Finale contro la Cucine Lube Civitanova), 2016/17 (eliminata nei Quarti di Finale da LPR Piacenza), 2015/16 (eliminata in Semifinale dalla DHL Modena), 2014/15 (eliminata in Semifinale dalla Diatec Trentino), 2013/14 (sconfitta in Finale dalla Copra Elior Piacenza), 2012/13 (eliminata ai Quarti di Finale dall’Itas Diatec Trentino).

1 in Coppa Italia A2 nella stagione 2011/12 (eliminata in Semifinale dalla BCC-NEP Castellana Grotte).

3 trofei vinti: 2021/22 contro l’Itas Trentino, 2018/19 e 2017/18 contro la Cucine Lube Civitanova.





La storia di Piacenza in Coppa Italia



3 partecipazioni (esclusa edizione 2022/23):

2 in Coppa Italia A1: nelle stagioni 2021/22 (sconfitta da Perugia in Semifinale), 2020/21 (4a posizione (su 4) nel Girone B degli Ottavi di Finale).

1 in Coppa Italia di A2: nella stagione 2018/19 (vincente in Finale contro l’Olimpia Bergamo).

1 trofeo vinto: 2018/19 in Coppa Italia di A2 contro l’Olimpia Bergamo.





Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Sono soddisfatto del percorso di preparazione della squadra alla Final Four. Abbiamo lavorato molto bene nell’ultimo mese e non solo negli ultimi giorni, abbiamo tenuto alto il livello degli allenamenti ed abbiamo continuato nel frattempo a vincere che sono due cose molto importanti. Penso che siamo in buone condizioni per poter affrontare al meglio la Final Four. Affronteremo Piacenza in Semifinale e ribadisco la mia idea che si tratta di una squadra costruita in maniera meravigliosa. Hanno avuto molta sfortuna sotto forma di parecchi problemi da un punto di vista fisico e per questo non sono mai riusciti ad avere una certa continuità. Ma Piacenza è certamente una squadra molto temibile che può vincere la Del Monte® Coppa Italia e lo sappiamo benissimo. Sarà una partita delicatissima, la stiamo preparando con grande attenzione come certamente faranno loro, cercheremo di giocare al meglio e di sfruttare quelle che sono le nostre conoscenze del loro gioco. Sono infine felicissimo di partecipare a questa Final Four: a Roma avevo giocato il mondiale del 2010 come allenatore della Nazionale Italiana e tornare in quel palazzetto mi riempie di gioia ».

Wilfredo Leon (Capitano Sir Safety Susa Perugia)- « Penso che sia fisicamente che mentalmente stiamo molto bene. Abbiamo avuto un periodo nel quale abbiamo potuto lavorare parecchio su tante cose, mi sento molto bene e tutta la squadra è in grande condizione per questa Final Four. Cosa potrà fare la differenza contro Piacenza? In questo tipo di eventi chi sarà più concentrato avrà la meglio. In Semifinale affrontiamo un avversario tosto e lo sappiamo molto bene. Loro hanno grandi qualità in battuta e sono ottimi muratori, dovremo essere intelligenti in attacco e tenere in ricezione. Torno in un palazzetto dove qualche anno fa ho vinto la Champions con Kazan. Voglio riprovare a vincere ancora a Roma e stavolta con la Sir, non vedo l’ora di essere lì per vedere il muro bianco dei nostri tifosi e ovviamente faremo di tutto per cercare di alzare la Coppa ».





Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Il percorso di avvicinamento a questa Final Four è stato un po' come stare sulle montagne russe per un periodo complicato da un unto di vista sanitario. Abbiamo cercato di fare il meglio possibile ed arrivare a questo appuntamento a cui tutti teniamo nelle migliori condizioni possibili e pronti. L’ultima gara di campionato con Civitanova, al di là del risultato, ha confermato i progressi fatti, la squadra quando è al completo può esprimere una grande pallavolo. Ho la fortuna di allenare giocatori che non temono confronti di questo tipo, certo Perugia è la grande favorita della manifestazione, sta facendo una stagione stratosferica, storica se vogliamo ma non esiste nessuna squadra imbattibile. L’affronteremo senza timori, dobbiamo giocare a pallavolo come sappiamo e possiamo fare evitando quelle pause che ogni tanto ci capitano, sicuramente dovremo giocare una partita di altissimo livello mettendo ai nostri avversari una pressione costante soprattutto al servizio ed essere bravi a mantenere la loro battuta ».

Antoine Brizard (Capitano Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Abbiamo ancora un po' nella testa la partita con Civitanova perché abbiamo perso una gara che avevamo controllato, arriviamo a questa Final Four con il punto interrogativo sulle condizioni di Leal ma ci stiamo allenando molto bene, siamo tutti carichi per un evento speciale. Le due gare giocate in campionato con Perugia certamente ci possono aiutare, le abbiamo perse ma abbiamo avuto anche le nostre occasioni, peccato non avere preso più di un set in ogni partita. Perugia ha 14 giocatori tutti importantissimi, di fatto solo Giannelli resta sempre in campo, poi la formazione può cambiare ogni volta, difficile sapere chi sarà in campo contro di noi. No, non sento una sfida personale con Giannelli, non mi interessa, ho tanto rispetto per lui ma si parla di squadra contro squadra ed importa solo la vittoria che può essere solo di squadra. Dovremo fare bene in battuta e ricevere bene, la partita può giocarsi su questi fattori, se non battiamo bene non ci sono possibilità di vincere, Perugia sta facendo benissimo ed è imbattuta, noi abbiamo voglia di mettere fine alla loro serie, loro hanno tutto da perdere, un mio vecchio allenatore diceva che più la serie positiva va avanti più di avvicina la fine di questa serie. Noi vogliamo essere la sorpresa e vincere ».

ITAS TRENTINO - ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 22 (3 successi Allianz Milano, 18 successi Itas Trentino)

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: 3 - Semifinale 2021/22 (Itas Trentino - Allianz Milano 3-0), Quarti di Finale 2020/21 (Itas Trentino – Allianz Milano 3-0), 1a giornata Quarti 2019/20 (Allianz Milano - Itas Trentino 0-3).

EX: Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Daniele Lavia - 9 punti ai 300 (Itas Trentino), Milad Ebadipour - 23 punti ai 200, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 2 punti ai 200 (Allianz Milano).

In Coppa Italia: Daniele Lavia - 11 punti ai 100, Srecko Lisinac - 12 punti ai 100 (Itas Trentino); Yuki Ishikawa - 16 punti ai 100, Jean Patry - 20 punti ai 100 (Allianz Milano); Matey Kaziyski - 32 punti ai 400, Marko Podrascanin - 36 punti ai 300 (Itas Trentino).

In carriera: Oreste Cavuto - 2 muri vincenti ai 100, Matey Kaziyski - 14 attacchi vincenti ai 4500, Marko Podrascanin - 20 punti ai 4000 (Itas Trentino); Marco Vitelli - 18 punti ai 1000 (Allianz Milano).



LA STORIA DI TRENTO IN COPPA ITALIA-



21 partecipazioni (esclusa edizione 2022/23):

21 alla Coppa Italia A1 nelle stagioni 2021/22 (sconfitta in Finale dalla Sir Safety Conad Perugia), 2020/21 (sconfitta in Semifinale dalla Sir Safety Conad Perugia), 2019/20 (sconfitta in Semifinale dalla Cucine Lube Civitanova), 2018/19 (sconfitta in Semifinale dalla Cucine Lube Civitanova), 2017/18 (sconfitta in Semifinale dalla Sir Safety Conad Perugia), 2016/17 (sconfitta in Finale da Cucine Lube Civitanova), 2015/16 (sconfitta in Finale da DHL Modena), 2014/15 (sconfitta in Finale da Modena Volley), 2013/14 (eliminata in Semifinale dalla Copra Elior Piacenza), 2012/13 (vincente in Finale contro la Cucine Lube Banca Marche Macerata), 2011/12 (vincente in Finale contro la Lube Banca Marche Macerata), 2010/11 (sconfitta in Finale dalla Bre Banca Lannutti Cuneo), 2009/10 (vincente in Finale contro la Bre Banca Lannutti Cuneo), 2008/09 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2007/08 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2005/06 (eliminata in Semifinale dalla Bre Banca Lannutti Cuneo), 2004/05 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2003/04 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Noicom Brebanca Cuneo), 2002/03 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Lube Banca Marche Macerata), 2001/02 (eliminata in Semifinale dalla Noicom Brebanca Cuneo), 2000/01 (eliminata nei Quarti di Finale della fase preliminare dalla Noicom Brebanca Cuneo).

3 trofei vinti: 2012/13 e 2011/12 contro la Lube Banca Marche Macerata, 2009/10 contro la Bre Banca Lannutti Cuneo.



LA STORIA DI MILANO IN COPPA ITALIA-



5 partecipazioni (esclusa edizione 2022/23):

5 in Coppa Italia A1 nelle stagioni 2021/22 (eliminata in Semifinale dall’Itas Trentino), 2020/21 (eliminata nei Quarti di Finale dall’Itas Trentino), 2019/20 (eliminata nei Quarti di Finale dall’Itas Trentino), 2018/19 (eliminata ai Quarti di Finale da Azimut Leo Shoes Modena), 2017/18 (eliminata agli Ottavi di Finale dalla Calzedonia Verona).



Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Vogliamo vivere una Semifinale da protagonisti, mettendo in campo il massimo perché arrivare a giocarla non è stato semplice e quindi dobbiamo goderci pienamente quello che ci siamo conquistati. La SuperLega in questa stagione è molto competitiva; essere ancora fra le quattro squadre che si giocheranno questo trofeo è un orgoglio, ma anche una grande soddisfazione. Affrontare di nuovo Milano, come accaduto nella precedente edizione nella stessa fase del tabellone e come successo nel precedente weekend, è un ulteriore sfida: dovremo essere bravi a non dare nulla per scontato e a prepararci per una partita che potrebbe essere molto differente da quella di domenica scorsa. Aver vinto all’Allianz Cloud non ci offre infatti nessuna posizione di vantaggio rispetto all’incontro che stiamo per disputare. Il livello delle due squadre è molto simile e la differenza la faranno piccoli dettagli o specifiche situazioni di gioco in ogni set ».

Matey Kaziyski (Capitano Itas Trentino)- « La Semifinale di Coppa Italia di sabato sera a Roma rappresenta sia per noi sia per Milano una grande opportunità per centrare un obiettivo di altissimo valore; non possiamo pensare che si possa rivedere lo stesso copione del match giocato domenica all’Allianz Cloud, anche perché la posta in palio è ancora più importante. Posso solo augurarmi che il nostro successo in rimonta al tie break abbia lasciato qualche scoria nella testa degli avversari, ma la verità è che sarà una grande battaglia con un gusto un po’ diverso perché è un match da dentro o fuori ».



Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « La squadra credo che arrivi preparata alla Final Four: dal punto di vista fisico siamo preparati ad affrontare una partita lunga, dal punto di vista mentale anche; ormai i giocatori si conoscono, come si conoscono quasi alla perfezione anche le due squadre. Credo che l’aspetto mentale sia per noi molto importante ma arriviamo ad affrontare la semifinale consci dei nostri mezzi. La sfida di sabato è una partita secca che non ti dà nessun’altra possibilità se non quella di andare avanti. Trento è abituata a giocare gare di questo tipo, ne ha giocate tante nella sua storia, soprattutto negli ultimi anni credo che sia la squadra che ne ha affrontate di più rispetto a tutte le altre squadre italiane. Milano non è ancora abituata al 100% a giocare questa tipologia di partite, questo fa parte delle esperienze della squadra e di ogni singolo giocatore. Sarà determinante avere pazienza nel momento in cui le cose non ci verranno alla perfezione ed invece essere particolarmente aggressivi nel momento buono del match. La scorsa domenica non siamo riusciti a sfruttare un paio di occasioni che abbiamo avuto, in Coppa Italia questa cosa non deve capitare. Arriviamo in Final Four in maniera più consapevole perché lo scorso anno era quasi un sogno, quest’anno c’è un po’ più di sicurezza anche un pizzico di voglia di rivalsa. La scorsa Semifinale non giocammo nel migliore dei modi e dopo pochi giorni si vide una partita diversa proprio a Trento contro Trento, questa volta arriviamo dopo aver giocato una buona gara contro Trento che non ci soddisfa completamente, ma siamo consapevoli che è alla nostra portata ».

Matteo Piano (Capitano Allianz Milano)- « L’elemento chiave per la sfida di sabato è prepararsi ad una Finale e dobbiamo considerare ogni set come tale, come ci ha insegnato l’ultima partita: Quindi considerare ogni set come se fosse una mini gara a parte dove, purtroppo o per fortuna, anche al tie break puoi conquistarti una vittoria. Penso sia importante contro una squadra come quella di Trento impostare la partita in questo modo, non solo rimanere concentrati su ogni punto, ma avere come obbiettivo il set, e parziale dopo parziale puntare all’obiettivo della finale. Secondo me negli ultimi 30 giorni il nostro è stato un percorso un po’ altalenante, abbiamo alternato delle belle prestazioni ad alcune che lo sono state un po’ meno e parlo sia in termini di risultati che a livello di gioco. Ad ogni modo, sono contento di arrivare alla Coppa Italia dopo queste ultime settimane di duro lavoro che abbiamo affrontato con un approccio diverso, come credo si sia visto durante l’ultima gara. Penso che chi ha già disputato la Coppa Italia con Milano abbia un suo vissuto personale che è importante riportare quest’anno, per chi non l’ha ancora giocata, invece, è importante viverla come una delle partite belle che affronti nella vita, mi riferisco anche ai ragazzi più giovani che hanno partecipato a finali giovanili. Penso che ognuno di noi abbia vissuto delle partite importanti che sono state belle da giocare, quindi è un po’ come mettere nel cassetto un’altra partita così, da pensare in futuro con della gran gioia ».



SEMIFINALI DEL MONTE® COPPA ITALIA-



Sabato 25 febbraio 2023, ore 15.30



Sir Safety Susa Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza



Sabato 25 febbraio 2023, ore 18.00



Itas Trentino – Allianz Milano



FINALE DEL MONTE® COPPA ITALIA SUPERLEGA-



Domenica 26 febbraio 2023, ore 16.00

GLI ARBITRI DELL’EVENTO-



Stefano Cesare (Roma), Arbitro A dal 1999 – Internazionale dal 2010

Massimo Florian (Treviso - Belluno), Arbitro A dal 2007

Mauro Carlo Goitre (Torino), Arbitro A dal 2008 - Internazionale dal 2016

Andrea Puecher (Padova), Arbitro dal 2003 - Internazionale dal 2013

Rossella Piana (Modena), Arbitro dal 2006 - Internazionale dal 2014

Marco Zavater (Roma), Arbitro A dal 2008

L’ALBO D’ORO-

Stagione Vincitrice Sede

1978/79 Panini Modena Venezia

1979/80 Panini Modena Modena

1980/81 Edilcuoghi Sassuolo Ancona

1981/82 Santal Parma Battipaglia (SA)

1982/83 Santal Parma Firenze

1983/84 Bartolini Bologna Forlì

1984/85 Panini Modena Chieti

1985/86 Panini Modena Arona (NO)

1986/87 Santal Parma Parma, Modena e Bologna

1987/88 Panini Modena Bologna e Modena

1988/89 Panini Modena Forlì

1989/90 Maxicono Parma Milano

1990/91 Il Messaggero Ravenna Venezia

1991/92 Maxicono Parma Treviso

1992/93 Sisley Treviso Napoli

1993/94 Daytona Modena Perugia

1994/95 Daytona Las Modena Roma

1995/96 Alpitour Traco Cuneo Firenze

1996/97 Las Daytona Modena Siena

1997/98 Casa Modena Unibon Firenze

1998/99 TNT Alpitour Cuneo Roma

1999/00 Sisley Treviso Milano



FINAL SIX-

2000/01 Lube Banca Marche Macerata S. Benedetto del Tronto (AP), Macerata, Pesaro, Ancona



FINAL EIGHT-

2001/02 Noicom Brebanca Cuneo Forlì, Biella e Milano

2002/03 Lube B. Marche Macerata Bolzano e Trento

2003/04 Sisley Treviso La Spezia e Firenze

2004/05 Sisley Treviso Sansepolcro (AR) e Forlì

2005/06 Bre Banca Lannutti Cuneo Bassano del G. (VI), Ferrara e Forlì

2006/07 Sisley Treviso Bassano del G. (VI) e Milano

2007/08 Lube Banca Marche Macerata Bassano del G. (VI) e Milano

2008/09 Lube Banca Marche Macerata Bassano del G. (VI), Mantova, Forlì



FINAL FOUR-

2009/10 Itas Diatec Trentino Montecatini Terme (PT)

2010/11 Bre Banca Lannutti Cuneo Verona

2011/12 Itas Diatec Trentino Roma

2012/13 Itas Diatec Trentino Milano

2013/14 Copra Elior Piacenza Bologna

2014/15 Parmareggio Modena Bologna

2015/16 DHL Modena Milano

2016/17 Cucine Lube Civitanova Bologna

2017/18 Sir Safety Conad Perugia Bari

2018/19 Sir Safety Conad Perugia Bologna

2019/20 Cucine Lube Civitanova Bologna

2020/21 Cucine Lube Civitanova Bologna

2021/22 Sir Safety Conad Perugia Bologna