Coppa Italia: Piacenza ribalta il pronostico, eliminata Perugia

ROMA- In un Palaeur gremito e ribollente di tifo, nella prima semifinale della Final Four di Coppa Italia, si è registrata una grandissima sorpresa. La Sir Safety Susa Perugia, imbattuta dall'inizio della stagione in tutte le competizioni, si deve arrendere al cospetto di una Gas Sales Bluenergy Piacenza stasera davvero perfetta in tutti i fondamentali, che ha saputo sfruttare al meglio gli errori degli uomini di Anastasi iquali non hanno saputo esprimersi con la consueta efficacia in attacco, ed hanno sbagliato molto in ricezione. Finisce in tre set 0-3 (28-30, 20-25, 22-25) per la gioia dei tifosi piacentini giunti a Roma numerosi che già pregustano la finale di domani con la vincente della sfida fra Itas Trento-Allianz Milano.