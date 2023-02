La Coppa Italia la alza Piacenza

ROMA- La Gas Sales Bluenergy Piacenza completa l'opera. Dopo aver eliminato ieri in semifinale la favoritissima Sir Safety Susa Perugia, oggi è andata a prendersi la 45a edizione della Coppa Italia superando in finale l'Itas Trento. La squadra di Botti ha confermato il suo strepitoso momento imponendo ai vice-campioni d'Europa un netto 3-0 (25-22, 25-17, 25-23), fedele fortografia di quanto visto in campo stasera. Da una parte una Piacenza concentrata e concreta, ben registrata in tutti i fondamentali, che ha affidato a Yoandy Leal (MVP del match e 20 punti) i palloni da mettere a terra, dall'altra un'Itas Trentino nettamente al di sotto delle sue possibilità che ha faticato in ricezione e in attacco con Lavia e Michieletto che non hanno saputo o potuto esprimere al meglio le loro potenzialità. Solo capitan Kaziyski ha lottato sino all'ultima palla ma i suoi 21 punti (top scorer del match) non sono bastati a ribaltare l'inerzia della partita. Gli entusiasti biancorossi sono stati premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.