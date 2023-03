Champions League: Perugia in semifinale ma che fatica !

PERUGIA- Notte di Champions e notte di brividi per la Sir Sicoma Monini Perugia. I Block Devils, nel ritorno dei quarti di finale della massima competizione continentale riservata ai club, devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di un eccellente Berlin Recycling Volleys. Perugia va sotto due volte, lotta, soffre, non perde la bussola e nel quarto parziale fa la voce grossa al servizio ed a muro fiaccando finalmente la resistenza della formazione tedesca e staccando il pass per la semifinale. Nel TIe break, con spazio ad entrambe le rose, i padroni di casa la vincono 15-13.

Match per cuori forti a Pian di Massiano, match di grande livello tecnico e temperamentale, match che i padroni di casa hanno il merito di non lasciare mai, neanche quando Berlino si porta ad un parziale dal golden set. Lì escono il carattere e la compattezza dei Block Devils, lì esce la stoffa dai campioni di Anastasi che fanno quadrato e girano la sfida.

I numeri finali premiano i bianconeri che sfruttano soprattutto servizio (8 ace contro 6) e muro (15 contro 10) per avere la meglio.

L’Mvp di stasera lo prende il fenomeno ucraino Oleh Plotnytskyi che chiude con 18 punti, 3 ace, il 61% in attacco, 1 muro e parecchie giocate da applausi. Doppia cifra anche per Leon (18 con 3 ace e 4 muri), Rychlicki (16 punti), Solè (15 con 4 muri) e Russo (14 con 5 muri).

Anastasi sceglie Rychlicki, Solè e Plotnytskyi. Ae di Schott in avvio (1-2). Out Mote (3-2). Muro di Tille (4-5). Russo per la parità con il primo tempo e per il sorpasso con il muro (8-7). Invasione di Rychlicki poi Schott (8-10). Plotnytskyi pareggia subito (10-10). Rychlicki, smarcato da Giannelli, rimanda avanti Perugia (12-11). Solè in primo tempo (14-13). Berlino torna avanti (15-16). Altro ace di Tille, ospiti a +2 (16-18). Ace anche per Schott (17-20). Il neo entrato Leon gioca sul muro (20-22). Ace di Solè (21-22). Leon in contrattacco (22-22). Brehme porta i suoi al set point (23-24). Fuori il servizio del centrale tedesco, si va ai vantaggi (24-24). Schott sulle mani alte (24-25). Sotola manda avanti Berlino (24-26).

Leon per Semeniuk. Tedeschi subito forte nel secondo set (1-4). Il muro bianconero accorcia (4-5). Sotola mantiene il break di vantaggio per i suoi (7-9). Ace di Rychlicki e parità (10-10). Invasione di Kessel, contrattacco di Rychlicki e Perugia mette il naso avanti (12-10). Muro di Leon (13-10). Anche l’ace per il capitano bianconero (15-11). Ace ed attacco di Sotola che riporta i suoi a contatto (15-14). Magia di Plotnytskyi che fa girare Perugia (16-14). Ace di Brehme e parità (17-17). Muro di Tille, Berlino avanti (17-18). Con Plotnytskyi al servizio e Leon in attacco Perugia piazza il break (21-18). Rychlicki porta Perugia al set point (24-20). Il muro di Leon pareggia i conti (25-21).

Russo-Solè-Leon nei primi scambi del terzo set (3-0). Brehme pareggia subito (4-4). Maniout di Kessel, Berlino avanti (4-5). Solè tiene l’equilibrio (6-6). Fuori Brehme e poi fuori Sotola (8-6). Il muro a tre ferma Schott (11-8). Berlino rende pan per focaccia e torna a contatto (11-10). Ace di Schott e parità (12-12). Il muro di Mote capovolge (12-13). Ace di Leon (15-14). Berlino piazza il break (19-21). Leon pareggia (21-21). Brehme (21-23). Sotola porta i suoi al set point (22-24). Lo stesso Sotola raddoppia per i suoi (22-25).

Grande equilibrio nel quarto parziale (5-5). Muro di Mote, break Berlino (6-8). Ace di Plotnytskyi poi contrattacco di Leon poi muro di Russo (10-8). Sotola impatta subito (10-10). Fuori Sotola poi muro di Solè (13-10). Mote accorcia nuovamente (13-12). Rychlicki fa ripartire Perugia (15-12). Non passa il pallonetto di Kessel (16-12). Solè a segno dopo difese incredibili di Berlino (18-13). Magata di Plotnytskyi, Perugia a +6 (19-13). Ace di Leon (20-13). Solè granitico a muro (21-14). Russo sulla linea laterale (23-16). Ace di Plotnytskyi, set point Perugia (24-16). Il muro di Leon porta la Sir Sicoma Monini in semifinale di Champions (25-17).

Spazio alle panchine nel tie break ormai ininfluente per la qualificazione. Equilibrio (5-5). Sotola in diagonale poi Plotnytskyi in diagonale (7-7). Ace dell’ucraino (8-7). Mengozzi si infila nelle maglie del muro avversario (10-9). Maniout di gran classe di Plotnytskyi (12-10). Ancora l’ucraino (13-10). Sempre Plotnytskyi per il match point Perugia (14-11). Carle riporta Berlino a contatto (14-13). La chiude Herrera (15-13).