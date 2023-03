Cev Cup: Scandicci contro il Thy per entrare in finale

ISTANBUL (TURCHIA)- La Savino Del Bene Scandicci giocherà domani, mercoledì 22 marzo, la gara di ritorno delle semifinali di Cev Cup. Nella tana del Thy la formazione di Barbolini, forte del 3-0 dell'andata, può portare a casa la qualificazione alla finale conquistando due set. Non sarà però una passeggiata, considerato il valore della squadra allenata da Soz. Ci vorrà una bella prestazione per centrare l'obiettivo. La partita sarà visibile in diretta in televisiva su Rai Sport+HD e Eurosport2, streaming su Discovery+). Il tecnico delle toscane ha messo in guardia le sue definendo questa partita come “il primo appuntamento fondamentale della stagione”. Dopo il match di campionato, giocato domenica contro le campionesse del Mondo di Conegliano, la Savino Del Bene è infatti di fronte ad una delle partite più importanti della sua annata.

LE PAROLE DEL TECNICO MASSIMO BARBOLINI-

« Il ritorno delle Semifinali di CEV è il primo appuntamento fondamentale della stagione. Non dobbiamo pensare che il 3-0 che abbiamo fatto in casa sia sufficiente, anche perché nel primo set della gara d’andata abbiamo visto che quando il THY Istanbul serve bene ci può mettere in grossa difficoltà. Loro dovranno vincere tutto per qualificarsi, quindi ci dobbiamo aspettare che loro ci attacchino sin dall’inizio. Noi, un po’ come dei pugili, dovremo saper resistere per poi uscire fuori alla distanza. Sono partite belle, non vedo l’ora di giocarla ».

CEV CUP SEMIFINALI – RITORNO-

THY Istanbul – Savino Del Bene Scandicci 22/03 – ore 17.00 (Andata: 3-0 Scandicci)

CS Voley Alba Blaj – C.S.M. Targoviste 23/03 – ore 19.00 (Andata: 3-0 Alba Blaj)