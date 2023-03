Chieri nella storia: la Challenge Cup è sua

TIMISOARA (ROMANIA)- Il cielo è biancoblu sopra Timisoara: la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conquista la prima coppa della sua storia superando anche in Romania il CSM Lugoj con il risultato di 0-3 (21-25, 21-25, 21-25) nella finale di ritorno della CEV Challenge Cup. Le ragazze di coach Bregoli replicano così la partita di andata, vinta sempre in tre set, contro una formazione tutt’altro che arrendevole, come dimostrato nelle prime due frazioni della gara odierna.

Nel primo set si intuisce infatti che la finale non sarà una passeggiata: il Lugoj inizia benissimo, mettendo in difficoltà le chieresi sia con il servizio che a muro. Le piemontesi però non si scompongono, risalendo grazie a capitan Grobelna (12 punti a fine partita) e ad alcune fiammate di Cazaute (top scorer con 15 punti) e Mazzaro. La svolta nel parziale arriva con un lungo turno in battuta di Weitzel (letale con 9 punti a fine match): da una situazione di equilibrio, Chieri accumula un largo vantaggio che, nonostante il ritorno delle rumene verso il finale di set, consente di portare la sfida sullo 0-1. Anche il secondo gioco testimonia la qualità delle padrone di casa, in grado di rimanere attaccate alla sfida fino al 9-9. Poi un break decisivo di tre punti manda avanti Chieri, che con costanza, precisione e cattiveria non si guarda più indietro, conquistando il set decisivo che vuol dire primo trofeo in bacheca. Grazie al risultato dell’andata infatti, il terzo gioco è di pura formalità: qualche cambio di formazione, con Rozanski, Morello e Butler in campo per le ospiti, non varia lo spartito e consente a Chieri di chiudere 0-3, facendo esplodere le decine di tifosi delle collinari giunti al palazzetto di Timisoara.

I PROTAGONISTI-

Giulio Cesare Bregoli (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri)- « Siamo super contenti per questo successo, dobbiamo ancora renderci conto di quello che abbiamo fatto, ce lo godremo appieno dopo. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Il Lugoj ha giocato una buona partita e ci ha impegnato. Credo che la sfida si sia decisa nella partita d’andata. E’ stato per il primo trofeo internazionale, sono felicissimo e devo ringraziare le ragazze e tutto lo staff per avermi dato questa soddisfazione ».

IL TABELLINO-

C.S.M. LUGOJ – REALE MUTUA FENERA CHIERI 0-3 (21-25, 21-25, 21-25)

C.S.M. LUGOJ: Gemanariu 3, Ruban 6, Bezhandolska 6, Grbic 2, Popa 5, Martiniuc 7, Popovic (L), Popa (L), Strachinescu 2, Rus 6, Roman 1, Anghelache 2. All. Segrt.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 15, Bosio 1, Grobelna 12, Villani 7, Mazzaro 6, Weitzel 9, Spirito (L), Morello, Nervini, Butler 1, Storck 3, Rozanski 6. Non entrate: Fini (L), Kone. All. Bregoli.

ARBITRI: Ilhan, Balandzic.

NOTE – Durata set: 27′, 28′, 30′; Tot: 85′.