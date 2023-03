Champions League: Perugia va a sfidare lo Zaksa nella sua tana

K?DZIERZYN-KO?LE (POLONIA)- Dai Quarti dei Play Off Scudetto alla semifinale di andata della Champions League. Per la Sir Safety Susa Perugia una sfida dietro l'altra in un finale di stagione che sarà un crescendo. Domani alle 20.30 i Block Devils andranno a sfidare nella loro tana lo Zaksa bi-Campione continentale che nei quarti ha eliminato l'altra italiana la Trentino Itas. Diretta del match su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, fischio d’inizio del match contro i padroni di casa dello Zaksa, bi-campioni in carica della manifestazione. Si gioca, come nei quarti di finale, con la formula dei tre punti per vittoria 3-0 o 3-1, divisione della posta in caso di 3-2. A parità di punti tra andata e ritorno (la seconda sfida è in programma giovedì 6 aprile al PalaBarton) sarà il golden set a decidere chi staccherà il pass per la finalissima di Torino.

Possibile un 6+1 iniziale con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Di fronte ai Block Devils lo Zaksa bi-campione europeo in carica e formazione capace di eliminare nei quarti di finale al golden set Trento. Sammelvuo, tecnico finlandese che siede sulla panchina dei polacchi, dovrebbe iniziare il match con la formazione ormai collaudata dell’ultimo periodo con il palleggiatore della Polonia Janusz in regia, l’altro nazionale polacco Kaczmarek opposto, il colosso sempre della nazionale polacca Huber ed il nazionale americano Smith al centro della rete, la coppia tutta polacca (manco a dirlo nel giro della nazionale) formata da Sliwka e dall’ex Modena e Kazan Bednorz martelli ricevitori ed il libero della nazionale americana Shoji a guidare la seconda linea.

Quasi inutile raccontare le difficoltà che aspettano i Block Devils che avranno di fronte una formazione piena di grandi campioni e che, per larga parte, gioca insieme da anni. Cosa che porta lo Zaksa ad avere automatismi collaudati e grande spirito di gruppo. Attenzione in particolare al servizio polacco, al gioco al centro ed all’opposto Kaczmarek, l’uomo di fiducia insieme al capitano Sliwka a cui Janusz affida i palloni roventi.

Di fronte ai Block Devils lo Zaksa bi-campione europeo in carica e formazione capace di eliminare nei quarti di finale al golden set Trento. Sammelvuo, tecnico finlandese che siede sulla panchina dei polacchi, dovrebbe iniziare il match con la formazione ormai collaudata dell’ultimo periodo con il palleggiatore della Polonia Janusz in regia, l’altro nazionale polacco Kaczmarek opposto, il colosso sempre della nazionale polacca Huber ed il nazionale americano Smith al centro della rete, la coppia tutta polacca (manco a dirlo nel giro della nazionale) formata da Sliwka e dall’ex Modena e Kazan Bednorz martelli ricevitori ed il libero della nazionale americana Shoji a guidare la seconda linea.

Quasi inutile raccontare le difficoltà che aspettano i Block Devils che avranno di fronte una formazione piena di grandi campioni e che, per larga parte, gioca insieme da anni. Cosa che porta lo Zaksa ad avere automatismi collaudati e grande spirito di gruppo. Attenzione in particolare al servizio polacco, al gioco al centro ed all’opposto Kaczmarek, l’uomo di fiducia insieme al capitano Sliwka a cui Janusz affida i palloni roventi.

LE PAROLE DEL TECNICO ANDREA ANASTASI-

« Sono molto felice di essere tornato in Polonia, un Paese che amo profondamente. Ho allenato e vissuto qui per 11 anni e, quando rimani così tanto tempo in un posto, vuol dire che c’è qualcosa di speciale. Ho vissuto in altre città, ma so che domani spinge la propria squadra. Sarà una partita ovviamente difficile, abbiamo dalla nostra alcune armi legate a questioni di carattere tattico che spero riusciremo a far funzionare. Ci metteremo tutto il nostro impegno per portare a casa la partita ».

LE PAROLE DI KAMIL SEMENIUK-

« Sono molto contento, erano 6 mesi che non tornavo a casa”, dice proprio Kamil Semeniuk, nato e cresciuto a K?dzierzyn-Ko?le e grande ex della sfida. “Ma ovviamente sono qui con i miei compagni non per visitare la città, ma per giocare a pallavolo e vincere. So che non sarà facile, ma faremo del nostro meglio ».

LE SEMIFINALI DI ANDATA-

Mercoledì 29 marzo 2023, ore 20.30-



Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) – Sir Sicoma Monini Perugia Arbitri: Ivanov, Luts



Mercoledì 29 marzo 2023, ore 18.00-

Halkbank Ankara (TUR) – Jastrzebski Wegiel (POL)



LE SEMIFINALI DI RITORNO-

Giovedì 6 aprile 2023, ore 20.30-

Sir Sicoma Monini Perugia – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)



Mercoledì 5 aprile 2023, ore 20.30-



Jastrzebski Wegiel (POL) – Halkbank Ankara (TUR)