Champions League: Perugia crolla sotto i colpi dello Zaksa

KEDZIERZYN-KOZLE (POLONIA)- La Sir Sicoma Monini Perugia cade sotto i colpi del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle uscendo dal campo polacco con un pesante 3-1 (25-18, 24-26, 25-19, 25-22). I bi-campioni d'Europa, che nei quarti hanno eliminato la Trentino Itas, stasera si sono dimostrati superiori in tutto ed hanno messo una seria ipoteca sulla finale. Anastasi dalla panchina le ha provate tutte, cambiando più volte la formazione ma nulla è valso per ribaltare l'inerzia del match. Non tutto è ancora perduto per l'ultima nostra rappresentante ancora in corsa in Champions League ma giovedì prossimo ci vorrà un'impresa al Pala Barton da parte di Giannelli e compagni per portare il match al Golden Set.

Ci vorrà chiaramente un’altra Perugia rispetto a quella vista stasera. i Block Devils, con l’eccezione del secondo set, hanno fatto fatica a prendere ritmo, sbagliando tanto in battuta e non trovando soluzioni al gioco offensivo avversario.

I numeri della sfida lo confermano con lo Zaksa migliore un po’ in tutti i fondamentali con il saldo battuta-ricezione che è stata la maggiore differenza tra le due squadre.

Bednorz e Kaczmarek (37 punti in due) si dimostrano gli uomini in più in attacco per la squadra si Sammelvuo, nelle file bianconere Leon (17 punti), Herrera (14) e Flavio (10) i giocatori in doppia cifra.

La formula della Champions concede ad Anastasi ed ai suoi ragazzi la chance del match di ritorno. Con il muro bianco a spingere forte alle spalle ed evidentemente con una prestazione diversa da quella di stasera tutto è ancora possibile.

Anastasi sceglie Rychlicki, la coppia Russo-Flavio e Plotnytskyi cwn Leon in posto quattro. Avvio di studio con i padroni di casa vanti (4-2). Bednorz con la pipe poi muro di Janusz (7-3). Muro vincente di Smith, Zaksa a +5 (10-5). Ancora polacchi a segno in contrattacco (12-6). Il servizio dello Zaksa fa male alla seconda linea bianconera (16-9). Ace di Leon (16-11). In campo Herrera per Russo al servizio ed ace (17-13). Il muro di Sliwka ristabilisce le distanze (19-13). Ace di Smith (22-15). Fuori l’attacco di Leon, set point Zaksa (24-17). Fuori il servizio di Leon, padroni di casa avanti (25-18).

Al rientro in campo c’è Herrera per Rychlicki. Incipit equilibrato (4-4). Si continua a braccetto (9-9). Fuori Sliwka (10-11). Out l’attacco di Leon poi Sliwka, Zaksa avanti (15-13). Si riscatta il capitano bianconero (15-15). Contrattacco di Herrera poi muro di Leon poi ancora Herrera (15-18). Il muro dello Zaksa accorcia (18-19). Ace di Smith e parità (19-19). Herrera fa ripartire Perugia (19-21). Invasione di Herrera (23-23). Sliwka in contrattacco, set point Zaksa (24-23). Non si intendono i polacchi, si va ai vantaggi (24-24). Fuori Sliwka, set point Perugia (24-25). Il muro di Flavio pareggia i conti (24-26).

Zaksa avanti nel terzo con Bednorz (4-2). Muro di Smith (7-4). I polacchi allungano con Kaczmarek e l’errore di Plotnytskyi (13-8). Dentro Semeniuk. A segno Herrera (13-10). I Block Devils non trovano ritmo in battuta e lo Zaksa allunga (17-12). Bednorz manda in visibilio il pubblico di casa (20-14). Perugia tenta la disperata rimonta spinta dal muro (22-19), ma lo Zaksa non si distrae ed arriva al set point con l’errore di Plotnytskyi (24-19). Non si intendono Giannelli e Flavio, lo Zaksa torna avanti (25-19).

Nel quarto c’è Solè al centro della rete, i martelli sono Leon e Semeniuk. Subito avanti i padroni di casa (3-0). Bednorz trova la mano esterna (4-0). Perugia sistema il sideout, ma non riesce ad avvicinarsi (8-4). Il muro di Bednorz mantiene le distanze (12-8). Perugia torna sotto con il turno al servizio di Giannelli (15-14). Kaczmarek fa ripartire lo Zaksa (18-15). Il muro di Bednorz dà ai padroni di casa il +4 (21-17). Pashitskii a muro (23-19). Il servizio out di Plotnytskyi vale il match point (24-21). Il muro di Janusz fa scorrere i titoli di coda (25-22).

I PROTAGONISTI-

Simone Giannelli (Sir Sicoma Monini Perugia)- « Loro hanno giocato sicuramente bene, noi non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco. Abbiamo sbagliato troppo, se vogliamo cambiare questa semifinale dobbiamo giocare sicuramente un’altra pallavolo ».

IL TABELLINO-

GRUPA AZOTY KEDZIERZYN-KOZLE – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 3-1 (25-18, 24-26, 25-19, 25-22)

GRUPA AZOTY KEDZIERZYN-KOZLE: Kaczmarek 14, Janusz 2, Kluth 0, Bednorz 23, Sliwka 7, Smith 11, Pashitskii 7, Shoji (L), N.E. Stepien, Wiltenburg, Staszewski, Zalinski, Banach, Huber. All. Sammelvuo.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 4, Herrera Jaime 14, Rychlicki 1, Leon 17, Piccinelli (L), Solè 1, Russo 4, Colaci (L), Flavio 8, Semeniuk 3, Plotnytskyi 8, Ropret 0. N.E. Cardenas Morales, Mengozzi. All. Anastasi.

ARBITRI: Ivanov, Luts.

NOTE – durata set: 27′, 30′, 27′, 28′; tot: 112′.