Cev Cup: Modena nella tana del Knack per ribaltare l'andata

ROESELARE (BELGIO)- Servirà un'impresa alla Valsa Modena nella finale di ritorno di Cev Cup in programma domani, con fischio d'inizio alle 20.30, alla Tomabel Hall di Roeselare. La gara di andata ha fatto registrare il successo del Knack sulla squadra di Giani per 0-3 e dunque la situazione pende decisamente a favore dei padroni di casa. I gialloblu dovranno superarsi per ribaltare la situazione, vincere i3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto al Golden Set per alzare il trofeo.

Per farlo, gli emiliani sperano di recuperare il capitano, Bruno, uscito sul 17-11 del terzo set della sfida contro Piacenza nei Play Off in seguito ad una distorsione alla caviglia destra.

Il Knack Roeselare è invece arrivato a disputare le Finals di CEV Cup come “prima” squadra ripescata dalla Champions: terzi nel girone C, lo stesso di Civitanova, con 3 vittorie ed 8 punti, hanno esordito in CEV nei Quarti di Finale nel derby belga col Greenyard Maaseik, e successivamente hanno estromesso la Bluenergy Daiko Volley Piacenza in Semifinale. In entrambe le doppie sfide, la formazione allenata da Vanmedegael ha vinto “da tre” la gara d’andata tra le mura amiche, per poi cedere 3-0 al ritorno in trasferta e conquistare la qualificazione al Golden Set. La formazione belga lo scorso maggio ha vinto il suo secondo campionato consecutivo, portando a 13 i titoli vinti dal 1964.

Il match di ritorno delle Finals di CEV Cup si giocherà dunque tra Gara 4 e Gara 5 dei Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca: la Valsa Group Modena sarà infatti di nuovo in campo lunedì 10 aprile nell’ultimo derby emiliano stagionale con Gas Sales Bluenergy Piacenza, con in palio un posto in Semifinale contro l’Itas Trentino.



CEV CUP 2023-FINALE DI RITORNO-

Mercoledì 5 aprile 2023, ore 20.30



Knack Roeselare (BEL) – Valsa Group Modena Arbitri: Agnieszka Michlic, Alexandros Avramidis