Champions League: Perugia cerca l'impresa contro lo Zaksa

PERUGIA - Crocevia importante perla Sir Safety Susa Perugia domani, giovedì 6 aprile, al Pala Barton. Alle 20.30 la squadra di Anastasi ospiterà, nella semifinare di ritorno, i bi-campioni d'Europa in carica del del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. Dopo la secca sconfitta per 1-3 in Polonia i Block Devils dovranno vincere 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto al Golden Set. Impresa non semplice contro lo squadrone di Sammelvuo, abituato da sempre a sfide di questo livello.

Oggi pomeriggio e domattina ultime rifiniture Leon e soci che, dopo le non convicenti prestazioni in Coppa e in Superlega, sono chiamati ad una reazione che possa permettere loro di ribaltare la situazione d conquistare la finale.

Formazione da decidere per Andrea Anastasi. Il coach bianconero, insieme al suo staff, farà tutte le valutazioni del caso in questi ultimi due allenamenti prima di comporre i sette di partenza. Una possibile opzione potrebbe essere quella con Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk (ex di turno) martelli ricevitori e Colaci libero. Il Grupa Azoty K?dzierzyn-Ko?le arriva a Perugia forte del risultato e della prova di forza dimostrata nella gara d’andata e cerca la sua terza finale consecutiva di Champions. Il tecnico finlandese Sammelvuo non dovrebbe apportare modifiche alla formazione di otto giorni fa a K?dzierzyn-Ko?le e dovrebbero quindi essere del match al fischio d’inizio Janusz in regia, Kaczmarek in diagonale, Pashitskii e Smith centrali, Sliwka e Bednorz schiacciatori di posto quattro e Shoji libero.

Dall’altra parte del tabellone, lo Jastrzebski Wegiel proverà, davanti al proprio pubblico, a conquistare i due set che li manderebbe a Torino, in virtù del 3-1 inflitto a domicilio all’Halkbank Ankara.



CEV CHAMPIONS LEAGUE 2023 – SEMIFINALI DI RITORNO-

Giovedì 6 aprile 2023, ore 20.30



Sir Sicoma Monini Perugia – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) Arbitri: Juraj Mokry, Vlastimil Kovar

Andata: Grupa Azoty K?dzierzyn-Ko?le – Sir Sicoma Monini Perugia 3-1 (25-18, 24-26, 25-19, 25-22)



Mercoledì 5 aprile 2023, ore 20.30-



Jastrzebski Wegiel (POL) – Halkbank Ankara (TUR)

Andata: Halkbank Ankara – Jastrzebski Wegiel 1-3 (22-25, 23-25, 25-16, 22-25)