Modena alza al cielo la Cev Cup

ROESELARE (BELGIO)- Grande impresa della Valsa Modena che sul campo del Knack Roeselare non aveva alternative, dopo il pesante 0-3 subito all’andata: doveva vincere in tre o quattro set e giocarsi poi tutto al Golden set. La squadra di Giani ha affrontato la Finale di ritorno di Cev Cup con il piglio e la determinazione giusta, ha saputo lottare e superare tutti i momenti di difficoltà riuscendo a ribaltare la situazione imponendosi 0-3 (25-27, 22-25, 23-25) nel match regolare completando poi l’opera conquistando il trofeo vincendo anche il golden set (9-15). Lagumdzija mattatore con 25 punti. Un risultato storico per la squadra gialloblu che da un senso importante a tutta la stagione.

I PROTAGONISTI-

Andrea Giani (Allenatore Valsa Modena)- « L’abbiamo preparata per entrare in campo e dimostrare a loro dal primo punto della partita che avremmo potuto giocare quindici set e vincerli tutti. Questo era il modo per affrontare questa partita. Abbiamo sofferto nei primi due set ma credo che alla fine sia arrivato il giusto premio per tutta la squadra che ha fatto cose straordinarie anche nel momento in cui sembrava difficile crederci, quando arrivavamo da nove set a zero al passivo. Vincendo quattro set in fila abbiamo fatto la storia ».

Bruno (Valsa Modena)- « Oggi sono veramente emozionato, quando ho deciso di fare ritorno a Modena avevo il sogno di cercare di vincere un trofeo. Sapevamo che non era facile ma ce l’abbiamo fatta. La Cev non è la Champions ma vincerla è ugualmente una cosa pazzesca. E’ come se fosse la prima volta ed io sono veramente molto contento e fiero di questi ragazzi, di tutto lo staff e dei nostri tifosi che meritavano questa gioia dopo tanti anni. Godiamoci questo momento perché abbiamo fatto qualcosa di veramente bella, abbiamo avuto la forza di risorgere dopo tre partite brutte e di venire qui con lo spirito giusto ».

Erwin Ngapeth (Valsa Modena)- « Questa vittoria è tanta roba per questo gruppo. Siamo partiti da lontano, fra alti e bassi siamo cresciuti tanto. Questo fa bene al morale ed è un bel regalo per tutto il lavoro che abbiamo fatto. La conquista della Coppa ci dà una forza anche per la partita di Play Off di lunedì ».

IL TABELLINO-

KNACK ROESELARE – VALSA GROUP MODENA 0-3 (25-27, 22-25, 23-25) – GOLDEN SET (9-15)

KNACK ROESELARE: Deroey (L), D’Hulst 0, Coolman 7, Ahyi 1, Verhanneman 12, Tammearu 10, Rotty 2, Depovere 0, Koukartsev 21, Fasteland 3. N.E. Plaskie, Leite Costa. All. Vanmedegael.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 2, Marechal 0, Gollini (L), Sanguinetti 7, Stankovic 9, Ngapeth 13, Sala 1, Lagumdzija 25, Rousseaux 0, Rossini (L), Rinaldi 13. N.E. Krick, Bossi, Salsi. All. Giani.

ARBITRI: Michlic, Avramidis.

NOTE – durata set: 34′, 27, 35; GS: 16′; tot: 112.