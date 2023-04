Champions League: Novara vince la battaglia del Pala Igor

NOVARA- Inizia con il piede giusto la semifinale di Champions League per la Igor Volley di Stefano Lavarini, che conquista in cinque set il successo in un Pala Igor sold-out come non accadeva da oltre un anno. Due set devastanti delle azzurre, poi la rimonta delle ospiti (unica formazione fin qui imbattuta in Champions League), prima del tie-break che vede Karakurt (premiata con merito MVP dell’incontro) e compagne rimontare dal 2-6 iniziale e vincere ai vantaggi, al secondo match point, per 16-14.

Igor in campo con Battistoni in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Danesi al centro, Bosetti e Carcaces in banda e Fersino libero; Eczacibasi con Boskovic opposta a Ognjenovic, Heyrman e Jack centrali, Baladin e Voronkova schiacciatrici e Akoz libero.

Heyrman firma il primo break (0-2), Baladin scappa sul 3-7 e Carcaces risponde (5-7) prima del muro di Danesi che vale il pari (9-9) con la centrale che replica in primo tempo per l’11-9. Boskovic sorpassa con difesa e attacco (12-13), Baladin scappa a muro (13-15) e nonostante il ritorno di Novara l’inerzia rimane favorevole alle ospiti fino al 18-20 con l’ace di Sahin. Novara fa 4-0 e va 22-20, Heyrman in primo tempo chiude uno scambio infinito (22-22), ma dopo una difesa di “testa” a segno di Battistoni (24-23) l’ace di Karakurt chiude il set sul 25-23.

Chirichella a muro fa break (4-2), Karakurt in diagonale e Danesi a muro scappano 8-4 e dopo il timeout dell’Eczacibasi Bosetti allunga sul 10-5 in maniout; due punti in fila di Carcaces per il 14-7, Akbas inserisce Guveli al centro ma due ace di Danesi sigillano il 16-7 con le ospiti che rientrano 17-13 e Novara che si affida al primo tempo di Chirichella (19-13) che poi difende una gran palla e favorisce il 22-14 di Bosetti. Due muri sulla schiacciatrice azzurra (22-18), Lavarini ferma il gioco e Karakurt riprende la marcia (23-18) con Carcaces che poco dopo inchioda la diagonale del 25-19.

Subito due muri ospiti (1-3), Battistoni però fa altrettanto (4-3) e Novara scappa 7-4 prima del controbreak ospite (7-7) e del sorpasso operato da Voronkova, che va a segno a rete (8-10). Boskovic fa il vuoto in diagonale (10-15) ma poi sbaglia (16-19) mentre Novara cambia due volte la diagonale principale; Karakurt ci prova (17-20) in diagonale, un muro delle turche vale il 19-23 che mette al sicuro il set, chiuso poco dopo da un fallo a rete sul 20-25.

Subito avanti le ospiti (4-7), un muro su Bosetti vale il 5-9 e Boskovic macina punti, andando a segno sul 7-11 e sull’8-13 mentre Lavarini prova a inserire Adams in banda. Ognjenovic scappa via (9-16), Novara cambia la regia ma non l’inerzia del set con Danesi che ci prova (13-18) ma l’Eczacibasi mantiene il controllo chiudendo 17-25 su un attacco out delle azzurre.

Boskovic e Voronkova trascinano le turche sul 2-6, dopo il timeout di Lavarini le azzurre mandano in battuta Karakurt che fa 5-0 e va sul 7-6 con la stessa opposta turca che manda le squadre al cambio campo sull’8-7, andando a segno in diagonale. Prosegue il testa a testa, Carcaces (10-9) duella con Baladin (11-11) e nel momento decisivo Bosetti con una magia salva una palla compromessa, firmando il 12-11. Si va avanti senza break, con Novara che conquista un match ball sul 14-13 e Boskovic che lo annulla (14-14), Karakurt che chiude uno scambio infinito (15-14) e un’infrazione in palleggio delle ospiti che vale il 3-2 (16-14).

IL TABELLINO-

Stefano Lavarini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Abbiamo iniziato le semifinali con il piede giusto, con una grande partita contro un avversario che sapevamo essere fortissimo. Complimenti alla squadra per i primi due set e per come, una volta che le nostre avversarie erano state brave a invertire l’inerzia, è riuscita poi a ribaltare il tie-break quando eravamo sotto 2-6. Ora lavoreremo per provare a completare l’opera in Turchia ».

Ebrar Karakurt (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono orgogliosa di me e di tutte le mie compagne, oggi abbiamo conquistato una vittoria importante ma la vera partita, ne siamo consapevoli, si giocherà la settimana prossima a Istanbul. Servirà alzare ulteriormente l’asticella, anche perché il clima sarà infuocato ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL 3-2 (25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Battistoni 3, Bosetti 5, Chirichella 7, Danesi 9, Carcaces Opon 11, Karakurt 22, Fersino (L), Cambi, Adams, Giovannini, Ituma. Non entrate: Bresciani, Bonifacio, Varela Gomez (L). All. Lavarini.

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL: Boskovic 22, Heyrman 5, Baladin 11, Guveli5, Ognjenovic 2, Voronkova 11, Cetinay (L), Sebnem Akoz (L), Arici 1, Sahin S 1, Sahin 2, Erkek 2, Jack 4. Non entrate: Fabris. All. Akbas.

ARBITRI: Guillet, Simonovska.

NOTE – Durata set: 29′, 30′, 28′, 27′, 22′; Tot: 136′.

Ebrar Karakurt (Igor Gorgonzola Novara)