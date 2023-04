Champions League: Novara-Eczacibasi c'è in palio la finale

Dopo il 2-0 iniziale e la rimonta turca, culminata con un vantaggio di 2-6 al quinto set, le zanzare sono state capaci di mantenere i nervi saldi e, guidate da Ebrar Karakurt e Caterina Bosetti, hanno ribaltato la situazione ottenendo un successo fondamentale in vista della gara di ritorno. Per passare il turno e accedere alle Super Finals di Torino, Novara dovrà vincere almeno due set: poi, in caso di successo da tre o due punti potrà festeggiare, mentre in caso di sconfitta al tie-break dovrà invece disputare e conquistare il Golden Set.

LE PAROLE DELLA CAPITANA CRISTINA CHIRICHELLA-

« Quella di Istanbul è una delle partite che noi atlete sogniamo di giocare, perché ci giochiamo l'accesso a una finale di Champions League e possiamo sfidare una formazione fortissima piena di campionesse. Il risultato della partita di andata è tale da far sì che di fatto si riparta 0-0 e dovremo vivere ogni scambio con la consapevolezza che possa essere quello decisivo per fare la differenza. Loro sono fortissime ma anche noi abbiamo dimostrato di esserci meritate il percorso fatto e ora faremo di tutto per allungare questo percorso ancora un po' ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALI DI RITORNO-

Mercoledì 12/04 Ore 18.00

Eczacibasi Istanbul - Igor Gorgonzola Novara (Andata 3-2 per Novara)

Giovedì 13/04 Ore 18.00

Fenerbahçe Istanbul - VakifBank Istanbul 13/04 - ore 18.00 (Andata 3-0 per il Fenerbahçe)