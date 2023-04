Champions League: per Novara si spegne ad Istanbul il sogno della Finale

ISTANBUL (TURCHIA)- Termina in semifinale l’avventura europea della Igor Gorgonzola Novara , sconfitta per 3-0 (25-22, 25-12, 25-21) nel ritorno di Istanbul contro l’Eczacibasi di Tijana Boskovic. Per le azzurre, dopo una prestazione di altissimo livello in casa, una serata negativa: emblematici su tutti i numeri dell’opposto Ebrar Karakurt, mai in partita con un’efficienza d’attacco complessiva del -10%.

Eczacibasi in campo con Boskovic opposta a Ognjenovic, Jack e Guveli al centro, Voronkova e Baladin in banda e Akoz libero; Igor con Battistoni in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Danesi centrali, Bosetti e Carcaces schiacciatrici e Fersino libero.

Carcaces ne fa due in fila (1-3), l’ace di Boskovic vale il pari (3-3) e le squadre si alternano al comando del parziale con Eczacibasi prima (7-5) e Novara poi (7-9) a provare lo “strappo”. Karakurt sbaglia un pallone dopo l’altro (13-11), Carcaces firma l’ace del pari (14-14) e dopo l’errore di Chirichella (16-14) arrivano due muri su Boskovic per il 17-17 con Karakurt che finalmente si sblocca e chiude in diagonale un bello scambio, mandando Novara avanti sul 19-20. Boskovic e Voronkova invertono l’inerzia (22-20), Jack a rete conquista il set ball (24-21) e al secondo tentativo è la neoentrata Giovannini a chiudere il parziale con un servizio lungo (25-22).

Boskovic trascina le sue (8-4, diagonale vincente), Lavarini ferma il gioco ma Karakurt sciupa tutto prendendosi due murate (11-6) e le turche prendono rapidamente il largo sul 16-7 con le azzurre di nuovo costrette al timeout. Due ace di Boskovic fanno scorrere i titoli di coda sul set (21-11), gli errori di Novara fanno il resto, con Baladin che chiude 25-12 senza sbavature.

Si riparte testa a testa, con Bosetti (4-4) e Chirichella (8-9) che si prendono sulle spalle la squadra, mentre tra le turche è la solita Boskovic a macinare punti e a firmare il primo break pesante sul 14-12, in maniout. Due errori di Karakurt vanificano i tentativi azzurri (18-15), Carcaces non si arrende (20-18) ma dopo il timeout di Akbas l’Eczacibasi non si ferma più: Baladin fa 23-19 in diagonale, Karakurt spara out il 24-20 e Boskovic in parallela fa 25-21 e manda in finale le “arancioni”.

IL TABELLINO-

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-22, 25-12, 25-21)

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL: Boskovic 23, Baladin 8, Guveli 2, Ognjenovic 1, Voronkova 11, Jack 4, Sebnem Akoz (L), Erkek. Non entrate: Cetinay (L), Arici, Heyrman, Sahin, Sahin, Fabris. All. Akbas.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Battistoni 1, Bosetti 8, Chirichella 5, Danesi 7, Carcaces Opon 9, Karakurt 6, Fersino (L), Cambi, Adams, Giovannini, Ituma 2. Non entrate: Bresciani, Bonifacio, Varela Gomez (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Ewald, Bensimon.

NOTE – Durata set: 27′, 24′, 29′; Tot: 80′.