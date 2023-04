Cev Cup: la alza Scandicci

FIRENZE- La Savino Del Bene Scandicci regala il secondo trofeo europeo stagionale al femminile (nel maschile c'è il trionfo di Modena nella Cev Cup) imponendosi 3-0 (25-22, 25-12, 25-21) nella finale di ritorno della finale di Cev Cup alle rumene dell'Alba Blaj già, sconfitte all'andata per 3-1. Un dominio netto delle ragazze di Barbolini, davanti al pubblico di Palazzo Wanny, che hanno chiuso i conti in soli sessantasei minuti. Per la formazione toscana è il secondo trionfo nelle Coppe in due stagioni consecutive, dopo la vittoria della scorsa stagione nella Challenge Cup, quest'anno conquistata da Chieri.



Partenza convincente di Scandicci, 7-2 con Antropova a pungere dai nove metri. Man mano le rumene prendono coraggio in difesa e in attacco, con Boskovic ad accorciare sul 14-10. Il distacco rimane più o meno stabile, poi Washington con una fast e Belien firmano il 19-14. Pietrini scalda il braccio con due punti che regalano il 21-14, poi ancora una scatenata Antropova porta Scandicci all'1-0 con due bordate e un poderoso monster block. Il secondo set riparte con l'opposta protagonista di un grande turno in battuta: entrata sull'1-1, esce sull'8-2 con tre ace che mettono subito in discesa il parziale. Ma l'Alba Blaj si dimostra squadra coriacea, accorciando sull'11-6 dopo qualche bell'azione di Boskovic, certamente la più in palla delle sue insieme a Dimitrova. Ma le toscane fanno risalire i giri del motore ed è 17-9 con due punti di Antropova e due di Washington. Zhu con un pallonetto e Pietrini con un mani out e un bell'attacco permettono a Scandicci di allungare 21-12, poi ci pensa Washington a chiudere la frazione e la finale: 25-12, 2-0 e CEV Cup alla squadra di coach Barbolini dopo due set dominati con autorità. Il terzo gioco è pura formalità visto il risultato dell'andata e si conclude 25-11: la formazione toscana realizza un bis da sogno, aggiungendo alla CEV Challenge Cup 2021-22 già in bacheca, la seconda coppa europea per importanza. MVP e top scorer una sontuosa Ekaterina Antropova con 20 punti, seguita da Zhu (13), Pietrini (11) e Washington (10). Dimitrova migliore delle sue con 9 punti.